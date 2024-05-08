Гражданам Украины, находящимся в России, грозит выдворение с начала 2025 года

Как сообщает „Интерфакс“, ссылаясь на подписанный Владимиром Путиным указ, для граждан Украины и лиц, имевших гражданство самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сохраняется право нахождения на территории России без ограничения срока пребывания при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

После прохождения этих процедур территориальные органы МВД России будут выдавать гражданам так называемую „зеленую карту“ — документ на бланке установленного образца.

Обратившихся до 31 декабря этого года за получением „зеленой карты“ граждан Украины не депортируют и не сократят им срок временного пребывания, однако тем, кто не получил этого документа и не прошел указанные процедуры, грозит выдворение из России с начала 2025 года, следует из разъяснения пресс-центра МВД.

Имеющим вид на жительство или удостоверение на постоянное проживание в оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской или Херсонской областях иностранцам МВД России продлило право проживания на этих территориях на основании имеющихся у них документов (в том числе с истекшим сроком действия) до 31 декабря 2024 года включительно.

„Граждане Украины, зарегистрированные на территориях за пределами ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, не получившие „зеленую карту“, не будут выдворены из страны до 31 декабря 2024 года“, сообщает „Интерфакс“.