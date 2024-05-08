08.05.2024, 17:46
ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ разгромил „Авис Утилитас“ в первом матче полуфинальной серии
В среду, 8 мая, в чемпионате Эстонии по баскетболу „Калев/Крамо“ обыграл первом матче полуфинальной серии раплаский клуб „Авис Утилитас“ (106:51).
Баскетболисты „Калев/Крамо“ быстро закрыли атакующие бреши гостей в домашнем зале. После пяти минут игры таллинцы выигрывали со счетом 13:6 и выиграли стартовую четверть со счетом 26:10. Во второй четверти матч продолжился в том же ритме, действующие чемпионы выигрывали с отрывом более чем в 30 очков, и на перерыв хозяева ушли, выигрывая со счетом 60:28.