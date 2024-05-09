Массажное кресло: роскошь или полезная инвестиция в ваше здоровье?

Также существует ошибочное мнение, что массажное кресло не может быть доступным каждому. При подборе ассортимента массажных кресел команда Borealis ориентировалась на разную покупательскую способность потребителей. В ассортименте можно найти как дорогие, так и более дешевые массажные кресла. Например, новое массажное кресло можно приобрести уже за 1900 €. А среди б/у массажных кресел можно найти варианты от 700 €. Заботясь о своих клиентах, Borealis предлагает удобную систему рассрочки.

Так все-таки покупка массажного кресла – крупная бессмысленная трата денег или полезная инвестиция? Если вам нравится массаж, и вы хотите ежедневно наслаждаться качественным массажем и заботиться о своем здоровье, то покупка массажного кресла это лучшее решение. Перед приобретением массажного кресла рекомендуется опробовать разные модели, чтобы найти наиболее подходящую именно вам.

Поговорим о плюсах массажного кресла. Во-первых, это экономия времени. Зачастую визита к массажисту приходиться ждать неделями или даже месяцами, что доставляет массу неудобств. С массажными креслами такой проблемы нет, они всегда доступны и позволяют насладиться качественным массажем в подходящий вам день и час.

Нельзя не отметить, что при наличии массажного кресла вам не придется тратиться на услуги массажиста. В среднем сеанс массажа стоит от 40 до 50 евро. Если посещать массажиста 2 раза в месяц, то данная услуга обойдется вам примерно в 100 евро в месяц, а за год это составит 1200 евро. При средней цене массажного кресла в 2900 евро окупаемость данного товара составит 2,4 года, а это весьма короткий срок. Следует отметить, что массажные кресла очень долговечны, они способны прослужить более 10 лет, а 10 лет регулярного массажа у массажиста может обойтись в сумму более 10000 евро.