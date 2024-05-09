Массажное кресло: роскошь или полезная инвестиция в ваше здоровье?
Все больше людей замечает, что массажные кресла со временем стали внешне более красивыми, а массаж многофункциональным. Тем, у кого массажное кресло ассоциируется с неказистым и громоздким креслом, увиденным в торговом центре или аэропорту 10 лет назад, можем смело заявить, что времена изменились. Современные массажные кресла сделали большой шаг вперед. Они предлагают широкий диапазон массажа и могут определить положение пользователя в кресле. Благодаря этой функции массаж плеч и ног осуществляется точнее, а пребывание в кресле становится более комфортным.
Также существует ошибочное мнение, что массажное кресло не может быть доступным каждому. При подборе ассортимента массажных кресел команда Borealis ориентировалась на разную покупательскую способность потребителей. В ассортименте можно найти как дорогие, так и более дешевые массажные кресла. Например, новое массажное кресло можно приобрести уже за 1900 €. А среди б/у массажных кресел можно найти варианты от 700 €. Заботясь о своих клиентах, Borealis предлагает удобную систему рассрочки.
Так все-таки покупка массажного кресла – крупная бессмысленная трата денег или полезная инвестиция? Если вам нравится массаж, и вы хотите ежедневно наслаждаться качественным массажем и заботиться о своем здоровье, то покупка массажного кресла это лучшее решение. Перед приобретением массажного кресла рекомендуется опробовать разные модели, чтобы найти наиболее подходящую именно вам.
Поговорим о плюсах массажного кресла. Во-первых, это экономия времени. Зачастую визита к массажисту приходиться ждать неделями или даже месяцами, что доставляет массу неудобств. С массажными креслами такой проблемы нет, они всегда доступны и позволяют насладиться качественным массажем в подходящий вам день и час.
Нельзя не отметить, что при наличии массажного кресла вам не придется тратиться на услуги массажиста. В среднем сеанс массажа стоит от 40 до 50 евро. Если посещать массажиста 2 раза в месяц, то данная услуга обойдется вам примерно в 100 евро в месяц, а за год это составит 1200 евро. При средней цене массажного кресла в 2900 евро окупаемость данного товара составит 2,4 года, а это весьма короткий срок. Следует отметить, что массажные кресла очень долговечны, они способны прослужить более 10 лет, а 10 лет регулярного массажа у массажиста может обойтись в сумму более 10000 евро.
Главным плюсом массажного кресла является то, что оно помогает вам заботиться о вашем здоровье. Физиотерапевт и один из основателей Borealis Лаури Раннама рекомендует своим клиентам использовать массажные кресла и рассказывает об их пользе следующее: "Чем осознаннее использовать массажное кресло, тем более действенным помощником оно может стать. Массажное кресло можно рассматривать не только как средство воздействия на болевые точки, но и как машину для отражения или сканирования тела. Ведь зачастую мы не замечаем напряжение в том или ином участке тела, пока не начнем его массировать. Тело человека – это сбалансированная самовосстанавливающаяся система, основанная на перераспределении энергии в нужные места. Напряжение и болезненность в какой-либо части тела указывают на недостаток энергии в данном месте. Перераспределение энергии происходит посредством автономной нервной системы и нашего сознания. Там, где наше внимание, там наша энергия. Стрессовые ситуации и малоподвижный образ жизни замедляют кровообращение в организме и вызывают перенапряжение определенных мышц. Эту проблему можно решить при помощи глубокого расслабления, растяжки и массажа. Массажное кресло позволяет нам расслабиться, получить удовольствие и упорядочить энергообмен в организме."
Если вы все еще сомневаетесь или не знаете, какое массажное кресло выбрать, приглашаем вас посетить салоны Borealis, расположенные по адресу Лыытса, 5 в Таллинне и Рийа, 142 в Тарту. Забронировать время на бесплатный пробный сеанс массажа можно сайте: www.borealis.ee.