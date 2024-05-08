Курьез в йыхвиской Maxima. Директор выплатил сотруднику зарплату пищевыми отходами

Менеджер по связям с общественностью Maxima Eesti Ингрид Пийрсалу предоставила Delfi Ärileht объяснение компании по поводу инцидента. „В январе 2024 года в йыхвиском Maxima работал мужчина, о котором можно сказать в общих чертах, что директор магазина нанял его и заплатил ему продуктами с надписью „parim enne“, — объясняет Пийрсалу.

На самом деле бездомный по собственной инициативе начал собирать тележки на улице и отвозить их в магазин, что должно рассматриваться как создание трудовых отношений в соответствии с Законом о трудовом договоре, поскольку директор магазина не препятствовал мужчине работать, несмотря на то, что директор магазина не заключил с ним трудовой договор ни в устной, ни в письменной форме.