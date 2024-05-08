08.05.2024, 21:30
Курьез в йыхвиской Maxima. Директор выплатил сотруднику зарплату пищевыми отходами(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Неприятный инцидент произошел в йыхвиской Maxima: директор магазина заплатил бездомному за его работу, позволив ему собирать пищевые отходы.
Менеджер по связям с общественностью Maxima Eesti Ингрид Пийрсалу предоставила Delfi Ärileht объяснение компании по поводу инцидента. „В январе 2024 года в йыхвиском Maxima работал мужчина, о котором можно сказать в общих чертах, что директор магазина нанял его и заплатил ему продуктами с надписью „parim enne“, — объясняет Пийрсалу.