Подозреваемый в стрельбе в финской школе планировал нападение на нескольких человек – полиция рассказывает, как развивались события

Предварительное расследование стрельбы в школе Виертола в Вантаа находится на завершающей стадии , сообщает полиция.

Допросы показали, что 12-летний подозреваемый планировал преступление в течение двух-трех недель. Это также подтверждает обыск компьютерных устройств, которыми пользовался подозреваемый, говорится в заявлении полиции Восточной Уусимаа.

В ходе обыска выяснилось, что подозреваемого уже несколько месяцев интересовали веб-сайты, посвященные стрельбе в школах и подобным преступлениям, оружию и связанных с ним видео.

В результате стрельбы в школе в начале апреля погиб шестиклассник, а две шестиклассницы были тяжело ранены.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мальчик намеревался выстрелить в более чем троих человек.

События длились всего 1-2 минуты

По данным полиции, происшествие в школе длилось от одной до двух минут.

Подозреваемый проник в школу утром через помещение туалета, скрыл лицо шарфом и вошел в класс.

В классе подозреваемый объявил: ”На этом травля прекратится”. Затем он выстрелил из пистолета в трех учеников.

По данным полиции, роль учителя в ходе событий была значительной. Преподавателю удалось повлиять на действия стрелка, в результате чего тот покинул школу.

Полиция утверждает, что оружие, использованное при стрельбе, принадлежит близкому родственнику. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый ранее несколько раз стрелял из пистолета под наблюдением родственника.

Подозреваемый считал себя жертвой буллинга

Как заявил подозреваемый, мотивом его действий стали издевательства. По словам мальчика, его обзывали, дискриминировали и исключали из группы.

Предварительное расследование не выявило никаких фактов, подтверждающих это.

– Согласно материалам, полученным в ходе предварительного расследования, несколько лет назад произошел ряд отдельных конфликтных ситуаций, которые были урегулированы.

По словам руководителя следствия Марко Сярккя, субъективный опыт подозреваемого, возможно, не был заметен окружающим.