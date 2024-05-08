Умер ветеран вермахта, ставший символом примирения после Второй мировой войны

Юрген Тегетхофф родился в 1924 на западе Германии. В 17 лет его призвали в вермахт танкистом. Он был тяжело ранен на Восточном фронте, а затем зимой 1944-1945 гг. воевал против американцев в Арденнах.

Молодой лейтенант был командиром танка „Тигр II“. Там он попал в плен, но вскоре вышел на свободу, изучал право в Бонне и стал доктором юриспруденции. Он работал прокурором, судьёй и советником Гельмута Шмидта, когда тот был министром обороны ФРГ в 1969-1972 гг. Выйдя на пенсию, ветеран часто выступал в школах и музеях, рассказывая о войне.В 2019 году Тегетхофф участвовал в памятном мероприятии в Арденнах.

Ветераны из Германии и США встретились в кафе города Бастонь в Бельгии. 93-летний американец Уэйн Филд рассказал, что Тегетхофф когда-то обстреливал его часть из танка. Затем бывшие враги пожали друг другу руки и посадили дерево в знак примирения. Фото рукопожатия облетело весь мир, сегодня его можно увидеть в нескольких музеях США. В субботу Юрген Тегетхофф скончался. Ранее умер и Уэйн Филд.

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