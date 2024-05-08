СМИ: НАТО собирается прописать в декларации отказ от отправки войск в Украину

Кроме того, сообщает издание, в декларации собираются указать, что координировать военную помощь Североатлантического альянса Украине будет не глава Пентагона Ллойд Остин, как это происходит сейчас, а штаб-квартира НАТО в Брюсселе, сообщает Медуза.

Corriere della Sera отмечает, что основной объем помощи Украине предоставляют не США, а другие участники Альянса. Также есть и политическое объяснение этого шага, пишет издание, координация помощи структурами НАТО „будет выглядеть более демократичной в глазах как общества, так и Владимира Путина“.

В остальном, отмечает Corriere della Sera, подход НАТО к помощи Украине и предотвращения исходящей от России угрозы не изменится. В частности, Североатлантический альянс продолжит укреплять свои восточные границы, чтобы, в случае возникновения такой необходимости, на их защиту „от стран Балтии до Болгарии“ могли оперативно встать до 300 тысяч человек.

Также члены НАТО ищут возможность поставить Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. По расчетам украинских властей, 25 таких комплексов хватит, чтобы защитить все воздушное пространство страны, а семь „Патриотов“ позволят закрыть от российских атак с воздуха основные индустриальные центры. Однако пока, пишет Corriere della Sera, есть предварительные договоренности о поставке только двух ЗРК — из Германии и Испании. Нидерланды в целом готовы предоставить имеющийся у них комплекс Patriot Украине, но обсуждают юридические аспекты, а Польша и Греция ответили отказом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что Альянс не собирается отправлять войска в Украину. Однако президент входящей в НАТО Франции Эммануэль Макрон в последние месяцы несколько раз публично рассуждал на тему отправки войск в Украину.

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