Эстонский спортсмен собирается пробежать 20 марафонов за 10 дней

Испытание стартует 21 мая, сообщили представители спортсмена. Ратасепп планирует пробегать по два марафона в день в течение десяти дней подряд, начиная с 21 мая. Главная цель – пробежать каждую дистанцию в 42,2 км менее чем за три часа, сообщает Rus.Err.ee.

Нынешний вызов Райта Ратасеппа родом из его предыдущих забегов. В 2020 году он пробежал 20 марафонов за 20 дней в шести городах Эстонии, пробежав все марафоны менее чем за три часа. В 2021 году он повысил ставку и поставил перед собой цель пробегать по два марафона в день за десять дней, преодолевая каждую дистанцию менее чем за три часа.