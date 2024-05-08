Мнение
08.05.2024, 12:35

МНЕНИЕ | Президент Всея Руси. Как Владимир Путин венчался на царство в тени Алексея Навального

 
Лев Кадик
журналист
Флаг с изображением президента России Владимира Путина на площади перед Кремлем
Флаг с изображением президента России Владимира Путина на площади перед Кремлем
ФОТО: SERGEI ILNITSKY | EPA/Scanpix

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин в пятый раз стал президентом РФ. В этот раз помпезная церемония вступления в должность российского диктатора прошла почти как венчание на царство. После светских формальностей — принесения присяги, инаугурационной речи и парада кремлевского полка Путин получил благословение от патриарха РПЦ, пишет Delfi.lv.

Для этого российским священникам пришлось придумать специальный ритуал. Перед благословлением на царство российские оппозиционеры на канале Алексея Навального в Youtube опубликовали новый фильм про дворец Владимира Путина в Геленджике на берегу Черного моря. Оказалось, что за время войны Владимир Путин построил себе настоящие царские хоромы.

"Ваше высокоп... ваше превосходительство! — С этих слов начал свое обращение к Путину патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев). — Дорогой Владимир Владимирович, уважаемый всеми, на... нашей страной, в день когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, стать президентом России, мы крепко молимся за вас". Путин посмотрел на патриарха строго и испытующе. Казалось, что оговорки и неуверенный тон главы РПЦ вызывали в нем сомнение, — действительно ли тот так крепко молится, как говорит?

RusDelfi
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