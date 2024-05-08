08.05.2024, 12:35
МНЕНИЕ | Президент Всея Руси. Как Владимир Путин венчался на царство в тени Алексея Навального
ФОТО: | EPA/Scanpix
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин в пятый раз стал президентом РФ. В этот раз помпезная церемония вступления в должность российского диктатора прошла почти как венчание на царство. После светских формальностей — принесения присяги, инаугурационной речи и парада кремлевского полка Путин получил благословение от патриарха РПЦ, пишет Delfi.lv.
Для этого российским священникам пришлось придумать специальный ритуал. Перед благословлением на царство российские оппозиционеры на канале Алексея Навального в Youtube опубликовали новый фильм про дворец Владимира Путина в Геленджике на берегу Черного моря. Оказалось, что за время войны Владимир Путин построил себе настоящие царские хоромы.