МНЕНИЕ | Президент Всея Руси. Как Владимир Путин венчался на царство в тени Алексея Навального

Для этого российским священникам пришлось придумать специальный ритуал. Перед благословлением на царство российские оппозиционеры на канале Алексея Навального в Youtube опубликовали новый фильм про дворец Владимира Путина в Геленджике на берегу Черного моря. Оказалось, что за время войны Владимир Путин построил себе настоящие царские хоромы.

"Ваше высокоп... ваше превосходительство! — С этих слов начал свое обращение к Путину патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев). — Дорогой Владимир Владимирович, уважаемый всеми, на... нашей страной, в день когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, стать президентом России, мы крепко молимся за вас". Путин посмотрел на патриарха строго и испытующе. Казалось, что оговорки и неуверенный тон главы РПЦ вызывали в нем сомнение, — действительно ли тот так крепко молится, как говорит?