08.05.2024, 11:50
Раздели, связали и убили: жестокое преступление завело полицию Латвии в тупик
ФОТО: | Delfi Meedia
Известно, что в человеческом теле содержится от четырех до шести литров крови. В это трудно было поверить, когда после одного из самых жестоких убийств, произошедших в латвийском городе Сабиле, пришлось убирать квартиру, всю залитую кровью. Об этом говорит пожелавшая сохранить анонимность жительница дома, где в 2022 году произошло убийство. „Это было похоже на скотобойню“, - вспоминает она.
Подозреваемый, Марис Янкевицс, был внесен в список самых разыскиваемых преступников Европола только в феврале этого года, поэтому все местные жители Сабиле, с которыми встретился Delfi.lv, пожелали остаться анонимными из опасений за свою безопасность.