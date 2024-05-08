Раздели, связали и убили: жестокое преступление завело полицию Латвии в тупик

Известно, что в человеческом теле содержится от четырех до шести литров крови. В это трудно было поверить, когда после одного из самых жестоких убийств, произошедших в латвийском городе Сабиле, пришлось убирать квартиру, всю залитую кровью. Об этом говорит пожелавшая сохранить анонимность жительница дома, где в 2022 году произошло убийство. „Это было похоже на скотобойню“, - вспоминает она.