Суд над Трампом по делу о секретных документах отложен на неопределенный срок

Судья федерального окружного суда Южного округа Флориды заявила, что назначать начало слушаний прежде, чем разрешены важные вопросы относительно улик, было бы неосмотрительно.

Дело о секретных документах — это одно из четырех уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента. В данном случае прокуратора обвиняет Дональда Трампа в незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а также в даче ложных показаний и воспрепятствовании расследованию.

В ходе предварительного разбирательства адвокаты Трампа и прокуроры много спорили, в частности, о том, какие из секретных документов можно будет предъявить в суде в качестве улик.

Начало судебного процесса было назначено на 20 мая, но теперь судья Кэннон эту дату отменила, а новую не назначила. Вместо этого она назначила несколько новых предварительных слушаний, в том числе одно — на конец июля.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Сэм Кабрал, серьезные сомнения в том, что суд действительно начнется 20 мая, появились уже давно, поскольку предварительные разбирательства продвигались очень медленно.

Некоторые американские комментаторы высказывали подозрения, что судья Кэннон, часто встававшая на сторону Трампа и его адвокатов, намеренно оттягивала начало суда над назначившим ее бывшим президентом.

Адвокаты Трампа предлагали провести суд уже после президентских выборов, на которых, по всей видимости, Трамп снова сразится с Джо Байденом. Прокуроры добивались, чтобы суд прошел уже в этом году.

Вместе с экс-президентом обвиняемыми по этому делу являются его помощник Уолт Наута и менеджер поместья Мар-а-Лаго Карлос де Оливейра. Все они отвергают обвинения.