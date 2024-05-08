У ОЗХО нет подтверждения применения химоружия в Украине

У Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нет однозначных доказательств применения химического оружия на войне РФ против Украины. Информация, с помощью которой Россия и Украина пытаются доказать использование запрещенных химических веществ другой стороной, а также другие данные, имеющиеся у секретариата ОЗХО, не являются достаточным обоснованием соответствующих обвинений, заявила организация в Гааге во вторник, 7 мая.

„Тем не менее, ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия“, - отмечается в заявлении. По данным ОЗХО, Украина и Россия обвинили друг друга в применении химического оружия.

США обвинили Россию в применении хлорпикрина

В ОЗХО напомнили, что Госдепартамент США 1 мая обвинил РФ в нарушении международного запрета на использование химического оружия. Российские войска применяли против солдат ВСУ хлорпикрин - отравляющее вещество раздражающего действия, указывается в обосновании новых санкционных мер в отношении РФ, опубликованном в Вашингтоне. В связи с этим в новый санкционный список США попали войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, а также четыре компании, связанные с российскими программами по химическому и биологическому оружию.

„Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских сил выбить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя“, - отмечается в заявлении Госдепа. Хлорпикрин, подпадающий под запрет ОЗХО, представляет собой жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях вызывают неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Впервые он был применен немецкими войсками во время Первой мировой войны.