По Луганску нанесли ракетный удар. Произошел пожар на нефтебазе

„На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию держу на личном контроле“, — заявил Пасечник.

Сообщения о взрывах в Луганске появились поздним вечером 7 мая. В соцсетях опубликовали фото и видео пожара, предположительно, возникшего из-за удара. Телеграм-канал „Архангел спецназ Z“, поддерживающий российское вторжение в Украину, утверждает, что по Луганску ударили ракетой ATACMS.

В Минобороны РФ и в Генштабе ВСУ на момент публикации заметки это не комментировали.

Несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и на оккупированных территориях Украины попали под обстрел с начала 2024 года. По данным Reuters, в первом квартале свои мощности остановили по меньшей мере семь российских заводов. Из-за атак на НПЗ Россия увеличила закупки бензина в Беларуси, а также попросила о поставках Казахстан. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на нефтеперерабатывающие заводы ответом на удары российских войск по энергетике Украины.

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