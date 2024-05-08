Ночью Россия ударила ракетами и дронами по объектам энергетики в семи областях Украины

„Еще одна чрезвычайно тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наших ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки“, — говорится в сообщении компании в телеграме.

Украинская энергетическая компания ДТЭК утром в среду сообщила, что в результате российского ракетного удара этой ночью пострадали три ее электростанции.

В лаконичном посте главы администрации в Телеграме говорится, что, кроме объекта инфраструктуры, разрушены, по предварительным данным, 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

О состоянии ребенка Райкович не сообщает. О том, что за объект подвергся удару — тоже.

Глава администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщает, что в результате российского ракетного удара этой ночью в области поврежден некий „объект критической инфраструктуры“, а также ранен восьмилетний ребенок.

Глава же Киевской городской военной администрации Сергей Попко отчитался, что все ракеты и дроны, летевшие на столицу, были сбиты.

Глава администрации Запорожской области Иван Федоров лаконично написал в телеграм-канале, что в его области целью удар ов были объекты энергетики и критически важной инфраструктуры, и что есть разрушения, но пострадавших нет.

Пострадавших, по имеющейся у Пронина предварительной информации, нет.

Глава администрации Полтавской области Филип Пронин написал в телеграме, что в Полтавском районе беспилотник попал в некий объект энергетической инфраструктуры, в результате чего там возник пожар.

По ходу налета среди мест, откуда приходили сообщения об атаках ракет либо шахедов и взрывах, были, частности, село Добротвор Львовской области и город Ладыжин Винницкой области, где расположены теплоэлектростанции.

„Снова массированная атака на нашу энергетику! Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях“, — цитирует украинская пресса заявление Галущенко.

ДТЭК не уточняет, о каких из ее ТЭС идет речь, но из ночных сообщений мониторинговых и новостных телеграм-каналов было ясно, что одна из них — вероятно, Добротворская ТЭС, крупнейшая электростанция во Львовской области.

Последствия ракетной атаки в Киевской области — есть раненые в Броварах

В результате ракетной атаки в городе Бровары в Киевской области произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области, пишет „Украинская правда“.

„В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры ранения получили два человека — женщина 1962 года рождения и мужчина 1990 года рождения“, — заявил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграме.

По данным главы областной военной администрации Руслана Кравченко, Киевская область была атакована дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, воздушная тревога продолжалась почти четыре часа. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, заявил Кравченко.

„В результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших — женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу“, — сообщил он.

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил, что есть попадания и в этом регионе.

Зеленский: Россия ночью запустила более 50 ракет и более 20 дронов-камикадзе по семи регионам

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый массированный удар по объектам энергетики и связал его с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в стране отмечают 8 мая.

„Более 50 ракет и более 20 „шахедов“ по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора“, — заявил Зеленский.

„Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму“, — говорится в заявлении, опубликованном в телеграме.