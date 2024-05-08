Ночью Россия ударила ракетами и дронами по объектам энергетики в семи областях Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил, что этой ночью российские ракеты и дроны атаковали объекты энергетики в шести областях, пишет Русская служба Би-би-си.
„Снова массированная атака на нашу энергетику! Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях“, — цитирует украинская пресса заявление Галущенко.
По ходу налета среди мест, откуда приходили сообщения об атаках ракет либо шахедов и взрывах, были, частности, село Добротвор Львовской области и город Ладыжин Винницкой области, где расположены теплоэлектростанции.
Глава администрации Полтавской области Филип Пронин написал в телеграме, что в Полтавском районе беспилотник попал в некий объект энергетической инфраструктуры, в результате чего там возник пожар.
Пострадавших, по имеющейся у Пронина предварительной информации, нет.
Глава администрации Запорожской области Иван Федоров лаконично написал в телеграм-канале, что в его области целью ударов были объекты энергетики и критически важной инфраструктуры, и что есть разрушения, но пострадавших нет.
Глава же Киевской городской военной администрации Сергей Попко отчитался, что все ракеты и дроны, летевшие на столицу, были сбиты.
В Кировоградской области ракетным ударом поврежден объект инфраструктуры — глава администрации
Глава администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщает, что в результате российского ракетного удара этой ночью в области поврежден некий „объект критической инфраструктуры“, а также ранен восьмилетний ребенок.
О состоянии ребенка Райкович не сообщает. О том, что за объект подвергся удару — тоже.
В лаконичном посте главы администрации в Телеграме говорится, что, кроме объекта инфраструктуры, разрушены, по предварительным данным, 13 частных домов и почти три десятка гаражей.
Российские ракеты ударили по трем электростанциям компании ДТЭК
Украинская энергетическая компания ДТЭК утром в среду сообщила, что в результате российского ракетного удара этой ночью пострадали три ее электростанции.
„Еще одна чрезвычайно тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наших ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки“, — говорится в сообщении компании в телеграме.
ДТЭК не уточняет, о каких из ее ТЭС идет речь, но из ночных сообщений мониторинговых и новостных телеграм-каналов было ясно, что одна из них — вероятно, Добротворская ТЭС, крупнейшая электростанция во Львовской области.
Последствия ракетной атаки в Киевской области — есть раненые в Броварах
В результате ракетной атаки в городе Бровары в Киевской области произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области, пишет „Украинская правда“.
„В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры ранения получили два человека — женщина 1962 года рождения и мужчина 1990 года рождения“, — заявил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграме.
По данным главы областной военной администрации Руслана Кравченко, Киевская область была атакована дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, воздушная тревога продолжалась почти четыре часа. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, заявил Кравченко.
„В результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших — женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу“, — сообщил он.
Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил, что есть попадания и в этом регионе.
Зеленский: Россия ночью запустила более 50 ракет и более 20 дронов-камикадзе по семи регионам
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый массированный удар по объектам энергетики и связал его с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в стране отмечают 8 мая.
„Более 50 ракет и более 20 „шахедов“ по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора“, — заявил Зеленский.
„Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму“, — говорится в заявлении, опубликованном в телеграме.
Россия не комментировала сообщения о новом массированном ударе. По данным министра энергетики, были атакованы энергетические объекты в шести областях — Зеленский назвал семь.
Воздушные силы: ночью удалось сбить 39 из 55 ракет и почти все дроны
Россия в ночь на 8 мая нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками, применив 55 ракет и 21 дрон-камикадзе, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Согласно заявлению, сбить удалось 39 ракет и 20 дронов.
Воздушные силы перечислили ракеты, задействованные в новой атаке: одна аэробалистическая Х-47М2 „Кинжал“, три „Искандера“, четыре „Калибра“, а также 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и еще две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Сбили, согласно заявлению, 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555, четыре „Калибра“, две авиационные ракеты Х-59/Х-69.
При ракетной атаке Киевской области повреждены 14 частных домов — экстренные службы
Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате ночного ракетного удара по Киевской области повреждены и разрушены 14 частных домов, два человека получили ранения.
По данным украинских военных, в ночь на среду российская армия обстреляла Украину, применив 55 ракет и 21 дрон-камикадзе. Согласно заявлению ВСУ, сбить удалось 39 ракет и 20 дронов.
При ударе по Львовской области пострадала электростанция — власти
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетного удара по региону пострадала электростанция в Червоноградском районе.
По словам Козицкого в „объект генерации“ попали две крылатые ракеты, есть два очага возгорания.
О каком именно объекте идет речь, Козицкий не пишет, однако украинские телеграм-каналы ранее писали, что при российском ударе пострадала Добротворская ТЭС — она расположена в Червоноградском районе и является крупнейшей во Львовской области.
Кроме того, в результате попадания еще одной российской ракеты пострадал объект критической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области.
В эфире программы Украинской службы „Радио Свобода“ (в России все структуры этого СМИ включены в реестр „иностранных агентов“) Козицкий уточнил, что речь идет об ударе по газовому хранилищу в Стрыйском районе.
Как пишет глава региона, во время повторной воздушной тревоги область была атакована ракетами „Кинжал“, однако критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.
Согласно сведениям Козицкого, в течение ночи Львовская область подверглась удару с применением 12 российских ракет, восемь из которых были сбиты.
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