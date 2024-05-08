Дортмундская „Боруссия“ вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года

ПСЖ доминировал в первом тайме, но самый опасный момент создали гости. Это произошло на 35-й минуте, когда дортмундцы выбежали в контратаку, но Джанлуиджи Доннарумма смог совершить отличный сейв.

В самом начале второго тайма французы были близки к тому, чтобы забить гол. Они разыграли угловой, и мяч попал к Уоррен Заир-Эмери, который с двух метров пробил в штангу.

На 50-й минуте после подачи углового центральный защитник „Боруссии“ Матс Хуммельс вывел гостей вперед.

В конце матча игроки „ПСЖ“ один раз попали в штангу и еще дважды в перекладину, но сравнять счет так и не смогли.

В последний раз дортмундцы доходили до финала в 2013 году. Матч тоже проходил в Лондоне, и выиграла его „Бавария“ – 2:1.

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