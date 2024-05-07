ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (804-й день) | СБУ заявила, что предотвратила покушение на Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны

Служба безопасности Украины обвиняет в подготовке покушений 9 управление Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ (Службы оперативной информации и международных связей). Как сообщается, одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, способных взять Зеленского в заложники, а затем убить. „Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой“, — сообщает СБУ. СБУ также рассказала о плане покушения на Буданова. „План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию.

В Украине разоблачена сеть агентов ФСБ, готовивших убийство президента Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны, сообщила в своем телеграм-канале Служба безопасности Украины (СБУ). „Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО (Управления государственной охраны), которые „сливали“ секретную информацию России“, — сообщает в телеграме СБУ.

СБУ заявила, что предотвратила покушение на Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны

Накануне газета Die Presse написала, что в конце 2023 года Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта направили в НАТО письмо, в котором просили альянс о значительном расширении сотрудничества.

По словам Шалленберга, Австрия хочет наладить обмен информацией с другими нейтральными европейскими государствами (Ирландией, Швейцарией и Мальтой) и сделать так, чтобы о них «не забывали».

Об этом, выступая перед парламентом, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг. «Мы не планируем туда вступать», — сказал министр.

У Австрии нет планов по вступлению в НАТО

По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали запустить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона“, — сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Бывшую главу омского отделения „Альянса врачей“ заочно осудили за „фейки“ об армии

Суд в Омской области приговорилОльгу Белову к шести годам колонии общего режима. Как напоминает „ОВД-Инфо“, Белову весной 2022 года уволили из-за антивоенной позиции из омского клинического кардиологического диспансера, где она работала психологом, а также дважды оштрафовали по административной статье о дискредитации армии.

В конце 2022 года в телеграм-каналах распространилась информация, что против Беловой возбуждено уголовное дело о „фейках“. Женщина покинула Россию, после чего ее объявили в розыск.

Си Цзиньпин: мы за мирную конференцию, признанную как Россией, так и Украиной

Китайский лидер Си Цзиньпин, находящийся с официальным визитом во Франции, заявил во вторник на пресс-конференции в Париже, что Китай выступает «за проведение в надлежащее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной и обеспечивающей равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов».

Украинская тема была далеко не главной в его визите, однако Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддерживает «сбалансированную, эффективную и устойчивую» архитектуру безопасности в Европе и не является инициатором или стороной «украинского кризиса».

«История снова и снова доказывает, что в конечном итоге конфликты можно разрешить только путем переговоров», — заявил Си Цзиньпин.

Генпрокуратура РФ объявила „нежелательной“ организацию Freedom House