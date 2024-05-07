ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (804-й день) | СБУ заявила, что предотвратила покушение на Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны
Подводим итоги очередного дня войны.
У Австрии нет планов по вступлению в НАТО
Об этом, выступая перед парламентом, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг. «Мы не планируем туда вступать», — сказал министр.
По словам Шалленберга, Австрия хочет наладить обмен информацией с другими нейтральными европейскими государствами (Ирландией, Швейцарией и Мальтой) и сделать так, чтобы о них «не забывали».
Накануне газета Die Presse написала, что в конце 2023 года Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта направили в НАТО письмо, в котором просили альянс о значительном расширении сотрудничества.
СБУ заявила, что предотвратила покушение на Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны
В Украине разоблачена сеть агентов ФСБ, готовивших убийство президента Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны, сообщила в своем телеграм-канале Служба безопасности Украины (СБУ). „Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО (Управления государственной охраны), которые „сливали“ секретную информацию России“, — сообщает в телеграме СБУ.
Служба безопасности Украины обвиняет в подготовке покушений 9 управление Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ (Службы оперативной информации и международных связей). Как сообщается, одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, способных взять Зеленского в заложники, а затем убить. „Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой“, — сообщает СБУ. СБУ также рассказала о плане покушения на Буданова. „План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию.
По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали запустить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона“, — сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.
Бывшую главу омского отделения „Альянса врачей“ заочно осудили за „фейки“ об армии
Суд в Омской области приговорилОльгу Белову к шести годам колонии общего режима. Как напоминает „ОВД-Инфо“, Белову весной 2022 года уволили из-за антивоенной позиции из омского клинического кардиологического диспансера, где она работала психологом, а также дважды оштрафовали по административной статье о дискредитации армии.
В конце 2022 года в телеграм-каналах распространилась информация, что против Беловой возбуждено уголовное дело о „фейках“. Женщина покинула Россию, после чего ее объявили в розыск.
Си Цзиньпин: мы за мирную конференцию, признанную как Россией, так и Украиной
Китайский лидер Си Цзиньпин, находящийся с официальным визитом во Франции, заявил во вторник на пресс-конференции в Париже, что Китай выступает «за проведение в надлежащее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной и обеспечивающей равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов».
Украинская тема была далеко не главной в его визите, однако Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддерживает «сбалансированную, эффективную и устойчивую» архитектуру безопасности в Европе и не является инициатором или стороной «украинского кризиса».
«История снова и снова доказывает, что в конечном итоге конфликты можно разрешить только путем переговоров», — заявил Си Цзиньпин.
Генпрокуратура РФ объявила „нежелательной“ организацию Freedom House
Freedom House — некоммерческая организация, которая занимается исследованием состояния политических и гражданских свобод по всему миру. Основную часть финансирования она получает в виде грантов от правительства США.
Российские власти на протяжении многих лет обвиняли Freedom House в предвзятости, заявляя, что ее доклады носят заказной характер.
Казанского ученого приговорили к пяти годам колонии по делу об „оправдании терроризма“ из‑за сообщений в антивоенных чатах
Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к пяти годам колонии общего режима казанского активиста и кандидата биологических наук Андрея Бояршинова из-за постов в антивоенных чатах.
По версии следствия, Бояршинов администрировал чаты „ПротестныйЧат | Казань“ и „Протестная Казань — НетВойне“, в которых он писал под ником „Андрей Ossian“. В марте 2022 года, когда в Казани проходили антивоенные акции, в сообщениях этих чатов экспертиза нашла „лингвистические признаки оправдания терроризма“.
Прокуратура запрашивала для Бояршинова шесть лет колонии. Вину он не признал.
В Польше перед заседанием кабинета министров в помещении нашли „жучки“
В Польше наблюдается рост шпионской активности с тех пор, как она стала международным центром гуманитарной и военной поддержки Украины.
Во вторник подслушивающие устройства обнаружены в помещении в Катовице, где проходит заведание кабинета министров. Премьер-министр Дональд Туск находится в городе, чтобы открыть Европейский экономический конгресс.
„Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении в Катовице, где сегодня должно состояться заседание Совета министров. Службы проводят дальнейшие следственные действия“, — написал в соцсети X пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.
Косово передаст Украине минометные снаряды
Министр обороны частично признанной республики Эюп Мачедонси сообщил об этом на встрече с украинскими журналистами в Приштине.
„Могу сказать, что это минометные снаряды 120, 60 и 81 миллиметр, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине“, — сказал министр, отвечая на вопрос о пакете помощи.
Первую партию помощи — тактические автомобили и бронетехнику — Косово уже передало Украине.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского Луганской области, а также Григоровки, Клещеевки, Раздоловки, Красного и Веселого Донецкой области.
В районе Очеретино Донецкой области российские силы отбили контратаку штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ.
В районе Старомайорского Донецкой области российские войска отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны ВСУ.
В районах Работино и Вербового Запорожской области российские силы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, а также живую силу и военную технику в 128 районах.
Силы ПВО сбили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire.
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