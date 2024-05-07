В Финляндии растет заболеваемость коклюшем

Число заражений коклюшем начало расти в Финляндии: всего за последний год было выявлено 106 случаев. В апреле в регистр инфекционных заболеваний было занесено 59 подтвержденных случаев заражения коклюшем, в январе – 21 и еще 12 – в феврале.

Врач-инфекционист Ведомства здравоохранения и социального развития THL Сантту Хейнонен считает, что ситуация в Финляндии в настоящее время очень хорошая по сравнению со многими странами Центральной Европы. Например, в Нидерландах и Чехии случаев коклюша значительно больше.

Показатели Финляндии пока также сильно отстают от других стран Северной Европы. Например, в Дании в прошлом году было выявлено более 6000 случаев заражения.

В Финляндии же, несмотря на рост заболеваемости по сравнению с тем же периодом прошлого года, пока нет причин для беспокойства, говорит Хейнонен.

Коклюш особенно опасен для невакцинированных или неполностью вакцинированных детей в возрасте до шести месяцев. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

– Особая группа риска – дети младше трех месяцев, которые еще не успели получить первую дозу вакцины, – говорит Хейнонен.

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