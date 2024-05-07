ВИДЕО | Сколько можно ждать? Соцдемы никак не могут решить, кто будет руководить Ласнамяэ

Когда распределялись места старейшин районов, Ласнамяэ был одним из самых лакомых кусочков. Именно благодаря голосам жителей этого района Центристская партия укрепила свою власть в Таллинне. На местных выборах в следующем году они, скорее всего, получат приличное количество голосов в Ласнамяэ, но и у других партий будет шанс показать себя избирателям.

Эту часть города будет возглавлять представитель соцдемов. На данный момент сказать можно только это. „По всей видимости, скоро“, - так говорили в представители соцдемов несколько недель назад. А на прошлой неделе было сказано, что все решится на следующей, то есть на текущей неделе.