07.05.2024, 19:44
ВИДЕО | Сколько можно ждать? Соцдемы никак не могут решить, кто будет руководить Ласнамяэ(5)
Союз четырех партий приступил к исполнению своих обязанностей в Таллинне и объявил кандидатов на главные должности. За одним исключением - до сих не ясно, кто возглавит Ласнамяэ, самый густонаселенный район столицы.
Когда распределялись места старейшин районов, Ласнамяэ был одним из самых лакомых кусочков. Именно благодаря голосам жителей этого района Центристская партия укрепила свою власть в Таллинне. На местных выборах в следующем году они, скорее всего, получат приличное количество голосов в Ласнамяэ, но и у других партий будет шанс показать себя избирателям.