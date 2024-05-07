Президент Молдовы объяснила отсутствие встреч с Путиным в интервью Дудю

„Молдаване - мирные люди, и абсолютное большинство людей против этой войны. Да, вы можете найти и несколько таких людей, которые верят в кремлевскую пропаганду, но Молдова - мирная страна, и это нам помогает сохранить и стабильность, и мир“, - добавила Санду. Она также ответила на вопрос о просьбе получения гражданства Молдовы музыкантами „Би-2“: „Я надеюсь, что все документы будут в порядке и я смогу подписать их. Что они должны взамен? Ничего. Уважать интересы этой страны. Если они здесь будут жить, бизнес откроют, то станут еще налоги платить“.