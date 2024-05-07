Президент Молдовы объяснила отсутствие встреч с Путиным в интервью Дудю
Президент Молдовы Майя Санду дала интервью российскому журналисту Юрию Дудю. „Потому что было нечего обсуждать. До войны тоже. То есть мы обсуждали разные вещи по нашим вопросам, но никогда не доходили до того, чтобы говорить о встрече. Я лично ничего не обсуждала с ним“, - сказала она об отсутствии встреч с Путиным. Это первое интервью главы государства в истории шоу „вДудь“. Запись выпуска проходила в Кишиневе.
„Молдаване - мирные люди, и абсолютное большинство людей против этой войны. Да, вы можете найти и несколько таких людей, которые верят в кремлевскую пропаганду, но Молдова - мирная страна, и это нам помогает сохранить и стабильность, и мир“, - добавила Санду. Она также ответила на вопрос о просьбе получения гражданства Молдовы музыкантами „Би-2“: „Я надеюсь, что все документы будут в порядке и я смогу подписать их. Что они должны взамен? Ничего. Уважать интересы этой страны. Если они здесь будут жить, бизнес откроют, то станут еще налоги платить“.
Посмотреть выпуск полностью можно в плеере ниже.
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