Правда ли, что на видео Роберт Де Ниро кричит на пропалестинских протестующих?

На вирусном 33-секундном видео Роберт Де Ниро говорит на повышенных тонах с кем-то, кто находится вне кадра. Новость об этом ролике среди прочих появилась в Telegram-канале Александра Невзорова (504 000 просмотров на момент написания этого разбора). „Вынужденный вступить в диалог с пропалестинскими активистами, он (Де Ниро. — Прим. „Проверено“) не выдерживает и повышает голос: „Вы хотите повторения событий 7 октября [2023 года]? Они обещали повторить!““, — пишет публицист. В канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко (90 000 просмотров) опубликована другая цитата: „Это реальность, а не кино. Поддерживайте кого хотите, но не несите чепуху. Те, кого вы поддерживаете, хотят повторить 7 октября. Это то, чего вы действительно хотите? Конечно, нет. Будьте серьёзнее к жизни!“ Согласно посту украинского чиновника, Де Ниро сказал это пропалестинским демонстрантам во время съёмок своего нового фильма.

В Рунете встречаются другие варианты перевода слов актёра, разнятся и данные о том, в каких обстоятельствах был снят ролик. Так, в Telegram-канале „Голос Израиля“ (61 000 просмотров, сейчас пост удалён) уточнили, что запись якобы сделана в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и что в разговоре со „сторонниками ХАМАС“ Де Ниро назвал события 7 октября, когда группировка атаковала Израиль и убила около 1200 человек, „резнёй“. В свою очередь, авторы канала „Коза кричала“ (102 000 просмотров) считают, что на видео показан Нью-Йорк и что актёр вообще не произносил словосочетание „7 октября“ (оно взято в скобки). В канале „Israel⚡️Труха“ (32 000 просмотров) добавили, что актёр также призвал демонстрантов „идти работать или уезжать домой“. Аналогичные публикации появились в Telegram-каналах российского радиоведущего Сергея Мардана (80 000 просмотров), „Спецоперация Z“ (60 000), „9 канал Израиль“ (29 000, пост удалён) и „И грянул Грэм“ (20 000), а также на YouTube, во „ВКонтакте“ и в соцсети X.

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