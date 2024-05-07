Правда ли, что на видео Роберт Де Ниро кричит на пропалестинских протестующих?
В мае 2024 года по Сети разошёлся ролик, на котором якобы запечатлена ссора голливудского актёра с участниками демонстрации в поддержку Палестины. Мы проверили, так ли это.
На вирусном 33-секундном видео Роберт Де Ниро говорит на повышенных тонах с кем-то, кто находится вне кадра. Новость об этом ролике среди прочих появилась в Telegram-канале Александра Невзорова (504 000 просмотров на момент написания этого разбора). „Вынужденный вступить в диалог с пропалестинскими активистами, он (Де Ниро. — Прим. „Проверено“) не выдерживает и повышает голос: „Вы хотите повторения событий 7 октября [2023 года]? Они обещали повторить!““, — пишет публицист. В канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко (90 000 просмотров) опубликована другая цитата: „Это реальность, а не кино. Поддерживайте кого хотите, но не несите чепуху. Те, кого вы поддерживаете, хотят повторить 7 октября. Это то, чего вы действительно хотите? Конечно, нет. Будьте серьёзнее к жизни!“ Согласно посту украинского чиновника, Де Ниро сказал это пропалестинским демонстрантам во время съёмок своего нового фильма.
В Рунете встречаются другие варианты перевода слов актёра, разнятся и данные о том, в каких обстоятельствах был снят ролик. Так, в Telegram-канале „Голос Израиля“ (61 000 просмотров, сейчас пост удалён) уточнили, что запись якобы сделана в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и что в разговоре со „сторонниками ХАМАС“ Де Ниро назвал события 7 октября, когда группировка атаковала Израиль и убила около 1200 человек, „резнёй“. В свою очередь, авторы канала „Коза кричала“ (102 000 просмотров) считают, что на видео показан Нью-Йорк и что актёр вообще не произносил словосочетание „7 октября“ (оно взято в скобки). В канале „Israel⚡️Труха“ (32 000 просмотров) добавили, что актёр также призвал демонстрантов „идти работать или уезжать домой“. Аналогичные публикации появились в Telegram-каналах российского радиоведущего Сергея Мардана (80 000 просмотров), „Спецоперация Z“ (60 000), „9 канал Израиль“ (29 000, пост удалён) и „И грянул Грэм“ (20 000), а также на YouTube, во „ВКонтакте“ и в соцсети X.
Утром 7 октября 2023 года радикальная исламистская организация ХАМАС напала на Израиль из сектора Газа, боевики убили около 1200 человек и ещё около 250 взяли в заложники. В ответ власти Израиля объявили о проведении военной операции „Железные мечи“, в ходе которой армия страны начала блокаду сектора Газа и атаковала объекты и позиции ХАМАС в этом регионе. Подконтрольное группировке министерство здравоохранения Газы утверждает, что за прошедшие семь месяцев в результате действий израильских вооружённых сил погибли более 34 000 мирных жителей. Всё это время в разных странах проходят акции, участники которых выступают против действий Израиля — демонстранты возмущены количеством жертв среди мирного населения. В частности, в апреле 2024 года поддерживающие Палестину студенты нескольких крупных университетов в США разбили палаточные лагеря на территории кампусов в знак протеста и захватили административные здания. Участники акций призывали учебные заведения прекратить вести дела с Израилем и компаниями, по их словам, поддерживающими войну в секторе Газа. По данным Associated Press на 3 мая, полицейские задержали более 2100 демонстрантов.
Согласно многочисленным публикациям, именно на участников одной из таких акций накричал Де Ниро. При этом в верхней части вирусного ролика по-английски отмечено, что актёр поддерживает Израиль, а снизу демонстрируются англоязычные субтитры, якобы передающие его речь: „Это не кино! Это не кино, это реальность! А теперь послушайте, вам надо работать, вам нужно выполнить свою работу. Можете придерживаться своих взглядов… Говорите ерунду? Тогда вам пора домой! Они сказали, что снова сделают это (7 октября)! Снова! Тебе это не нужно, и тебе это не нужно. Никому из нас это не нужно! Ну же, давайте все отнесёмся к этому серьёзно“.
На самом деле титры не полностью передают речь Де Ниро. Например, на видео отсутствует транскрипция плохо слышимых фраз. Также в скобках приводится дата 7 октября, как будто Де Ниро говорил об атаке ХАМАС, хотя ничто в словах актёра на это не указывает.
Авторитетные англоязычные издания приводят отличающиеся варианты транскрипции некоторых различимых на видео фраз. Так, по версии Newsweek, Де Ниро не говорил, что его собеседники „могут придерживаться своих взглядов“. „Стойте рядом, молитесь и поддерживайте — это всё хорошо, но стойте за ограждениями“ — такие слова расслышал журналист издания. Сайт The Daily Beast утверждает, что Де Ниро не просил работать тех, к кому обращался: наоборот, актёр, как утверждается, попросил не мешать другим выполнять их работу. В расшифровке CNN актёр использует прилагательное „опасный“ (что именно он так охарактеризовал, непонятно).
По данным The Daily Beast и фактчекингового проекта Open, ролик появился не позднее 28 апреля в TikTok (телеканал TF1 Info подтверждает, что первоисточник был размещён именно на этой платформе), а затем завирусился и в соцсети X. При этом в изначальной версии не было никаких надписей и субтитров — тогда сообщалось, что Де Ниро засняли кричащим в Нью-Йорке на съёмочной площадке сериала „Нулевой день“. На заднем плане видео хорошо заметен вход в метро с вывеской, на которой указан номер телефона с кодом города Нью-Йорка.
Согласно сайту Netflix, который и занимается съёмками, это будет мини-сериал о конспирологии. „"Нулевой день" задаётся вопросом, волнующим каждого: как найти истину в охваченном кризисом мире, который будто разрывают на части силы, не зависящие от нас? И в эпоху, изобилующую теориями заговоров и интриг, насколько эти силы являются продуктом наших собственных поступков или даже нашего собственного воображения?“ — гласит официальное описание проекта. Де Ниро продюсирует сериал и исполняет роль Джорджа Маллена — бывшего президента, который выходит из отставки, чтобы возглавить комиссию, расследующую потенциальный мировой кризис.
По словам фактчекера Дэвида Пуэнте, вирусный ролик был записан 27 апреля, поскольку на сайте фотоагентства Getty Images есть множество фотографий, сделанных на съёмочной площадке в тот день. На распространяемом видео и на кадрах со съёмок вместе с актёром запечатлены одни и те же люди. Ни в одном из описаний снимков не упоминаются пропалестинские протестующие.
Кроме того, рядом с Де Ниро стоят актёры Мелоди Гарсиа и Джесси Племонс, которые также числятся в актёрском составе „Нулевого дня“. Причём актёры носят ту же одежду, что и на вирусном видео. Вокруг них запечатлены люди в форме пожарных, полицейских, военных и медиков, хотя Reuters сообщает, что в тот день в полицию не обращались в связи с крупными инцидентами в том районе.
Согласно опубликованному 29 апреля видео от Splash News, толпа, стоящая за ограждениями, называла Де Ниро президентом.
Однако 1 мая журналистка израильской газеты Haaretz Рэйчел Финк выпустила заметку, в которой говорилось, что на съёмках „Нулевого дня“ Де Ниро накричал на пропалестинских активистов. Один из постов Финк в соцсети X прокомментировала актриса Можан Марно. „Отвечаю на статью, которую вы написали в Haaretz. Роберт Де Ниро произносит речь в образе своего персонажа в предстоящем сериале "Нулевой день" от Netflix. Я тоже там снимаюсь, и, когда увидела ролик, узнала речь. Это выдумка. Пожалуйста, перепроверяйте [информацию] перед публикацией“, — написала Марно. Впоследствии газета удалила свой материал. В комментарии Reuters главный редактор Haaretz Алуф Бенн сообщил, что статья была „недостаточно проверена с точки зрения источников и не соответствовала редакционным стандартам издания“.
Стэн Розенфилд из компании Rosenfield Media Group, которая представляет интересы Де Ниро, в комментарии Newsweek назвал „100-процентным фейком“ утверждения о том, что на видео актёр спорит с протестующими. „Это точно сцена из сериала Netflix "Нулевой день", где его персонаж разговаривает с массовкой“, — заявил Розенфилд, отметив, что распространяемый ролик вырван из контекста. В разговоре с CNN он добавил, что Де Ниро „читал строки, как написано в сценарии“. Представитель стримингового сервиса также подтвердил Associated Press и CNN, что ставшее вирусным видео было снято 27 апреля в Нью-Йорке во время репетиции сцены из сериала: „Это была часть производства“.
Фактчекинговые проекты Open и Snopes предполагают, что впервые видео с некорректной подписью о ссоре Де Ниро с пропалестинскими демонстрантами 1 мая разместил @IMTIzionism — произраильский аккаунт в соцсети X. На момент написания этого разбора твит удалён, но сохранилась его копия в кэше Google.
„Проверено“ не удалось обнаружить в открытых источниках заявления Де Ниро об атаке ХАМАС на Израиль и начавшейся после этого операции в секторе Газа. Ранее актёр положительно отзывался о еврейском государстве. Во время своего визита в Израиль в 2013 году, где Де Ниро участвовал в праздновании 90-летия президента Шимона Переса, артист заявил: „Мне всегда нравится приезжать в Израиль. Израильтяне — тёплый, энергичный народ. Отважные. Очень умные. Мне всегда нравятся умные люди. Они хороший народ. Агрессивные, и я уважаю эту агрессивность, потому что в их ситуации она необходима“. В 2016 году Де Ниро присутствовал на благотворительном ужине, организованном „Друзьями Армии обороны Израиля“, а летом 2023-го в эфире израильского телеканала актёр назвал Израиль очень важным союзником США.
Таким образом, несмотря на произнесённые актёром в ролике слова о том, что «это не кино», на самом деле на вирусном видео запечатлены съёмки сериала — Де Ниро во время репетиции произносил речь своего персонажа, обращаясь к массовке, а не к участникам пропалестинской акции.
Итог: Неправда