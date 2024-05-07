ФОТО | Сборная Эстонии завоевала 11 медалей на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу

В первый день соревнований золотую медаль завоевал Олари Перлин, который победил в категории классический бодибилдинг среди мужчин свыше 180 см и стал чемпионом Европы.

В этой же категории Перлин занял третье место в абсолютном зачете. В первой половине дня он также участвовал в соревнованиях среди мужчин в категории 175 см, где также вышел в финал и занял пятое место.

Маргит Куусе заняла третье место в открытой категории акробатического фитнеса в возрастной группе среди юниоров 16-20 лет. В этой же категории Милена Артюшина заняла десятое место.

Эвелина Вестеринен заняла четвертое место в открытой категории среди юниоров 16-23 лет по художественному фитнесу.

Тармо Хыбе стал чемпионом Европы в бронзовой серии соревнований Men’s Fitness Challenge. В Серебрянной серии среди мастеров первое место занял Кайдо Каасик.

Мари Окс заняла второе место в зотовой серии среди женщин. В женской серебряной серии Крисгел-Берит Полякова заняла третье место. Рене Лаане, ставший третьим в мужской серебряной серии, также завоевал бронзу.

Анастасия Тойкка одержала убедительную победу в категории велнес до 163 см. Она также победила в открытой женской категории (35-39 лет) велнес (мастера).

Тойкка также стала абсолютной чемпионкой в категории велнес (мастера).

В категории бодифитнес (мастера) среди женщин 35-39 лет Кармен Кийер заняла первое место и завоевала титул чемпионки Европы. Александра Невски, выступавшая в той же категории, заняла десятое место.

В общей сложности эстонская сборная привезла домой с чемпионата Европы по бодибилдингу и фитнесу: четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медали.

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