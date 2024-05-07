Фрейд против автора „Хроник Нарнии“: чем интересен новый фильм про отца психоанализа?

Фильм Мэтью Брауна по пьесе Марка Сен-Жермена – пример исторического допущения в литературе и, соответственно, кинематографе. Из похожих вариантов сразу вспоминается когда-то знаменитая „Игра в четыре руки“ о потенциально возможной, но никогда не случавшейся в реальности встрече Баха и Генделя. В таких сюжетах обычно не происходит ничего из ряда вон выходящего, авторы просто додумывают за известных людей их несостоявшиеся диалоги и взаимодействия, некоторым образом ловя хайп на именах великих. С другой стороны, они ничем не рискуют – потому что никаких радикальных действий персонажи не производят, просто треплются, а мало ли кто о чём и с кем мог говорить.

Так же и здесь. Из биографии отца психоанализа Зигмунда Фрейда известно, что за несколько недель до самоубийства он встречался и разговаривал с одним оксфордским доном, причем доподлинно личность этого дона не установлена. Сен-Жермен, а за ним и Браун делают допущение, что это мог быть, например, автор „Хроник Нарнии“ Клайв Льюис – и строят свой сюжет именно на этом.

Почему именно Льюис? Мне кажется, главным образом потому, что точка конфликта в таком гипотетическом разговоре находится сама собой. Известен факт, что Льюис был верующим, и сильно верующим. Фрейд же, несмотря на неизлечимую болезнь, до конца жизни оставался атеистом.