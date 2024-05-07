СБУ заявила, что предотвратила убийство Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны
Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудники раскрыли план убийства президента Владимира Зеленского и других высших руководителей страны. Украинская спецслужба обвинила в подготовке покушений российские власти, передает Русская служба Би-би-си.
По заявлению СБУ, планировалось убийство Зеленского, а также главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главы СБУ Ивана Малюка.
В рамках операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, которое отвечает за безопасность президента.
«Одним из заданий агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а позже его убить», — пишет СБУ в своем телеграм-канале.
Как утверждает СБУ, Буданова планировали убить до Пасхи, и план покушения был таким: «сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию», а затем «по координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар».
За этим должен был последовать удар дрона по людям, которые остались на месте поражения, а также еще один ракетный удар.
В сообщении СБУ сказано, что вооружение для некоего российского агента «обеспечил полковник УГО [управления государственной охраны - Ред.], который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90».
Спецслужба также опубликовала фотографии с перепиской предполагаемого российского агента и изъятым оружием и боеприпасами.
Российские власти пока не комментировали утверждения СБУ, в условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.
«Подарок Путину»
Глава СБУ Василий Малюк пишет, что об операции спецслужбы знали очень мало людей, и ее ход он контролировал лично.
«Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы», — утверждает Малюк.
В заявлении СБУ также названы имена трех людей, которых украинская спецслужба называет сотрудниками 9-го управления ФСБ и которые, по ее данным, курировали организацию покушений.
По сведениям спецслужбы, встречи с завербованным полковником украинского УГО проходили на территории «соседних европейских стран».
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Буданов говорил, что на него готовилось около десяти покушений, в частности, в конце 2023 года была отравлена его жена.
Недавно Буданов говорил в интервью Би-би-си, что на него и сейчас планируется покушение, однако у его организаторов ничего не получится.