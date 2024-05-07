За рубежом
07.05.2024, 15:30

The Independent: Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки оружия

 
Товарный поезд на Крымском мосту после атаки украинскими беспилотниками 17 июля 2023 года.
Товарный поезд на Крымском мосту после атаки украинскими беспилотниками 17 июля 2023 года.
ФОТО: ALEXEY PAVLISHAK | Scanpix

Россия больше не использует Крымский мост в Керченском проливе для снабжения своих войск на линии фронта и переключилась на сухопутные маршруты, проходящие через оккупированные восточные области Украины. Как сообщает „Медуза“, об этом пишет The Independent, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar, исследованные аналитиками украинского OSINT-агентства Molfar.

Анализ снимков показывает, что с февраля по апрель 2024 года на железнодорожной части Крымского моста, соединяющего материковую часть России с аннексированным Крымом, не было зафиксировано ни одного грузового поезда с военной техникой. Только один раз 29 февраля по мосту проезжал грузовой поезд, который перевозил около 55 цистерн с топливом.

На Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта, „поэтому он больше не может служить эффективной военной мишенью для вооруженных сил Украины“, считают в Molfar.

Россия значительно сократила использование Крымского моста после 17 июля 2023 года, когда несколько его пролетов обрушились в результате атаки украинскими надводными беспилотниками, говорится в отчете аналитиков.

  • С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, построенный вскоре после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семья из Белгородской области. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта. Российские власти возбудили уголовные дела о теракте. Служба безопасности Украины заявляла, что она стояла за организацией обоих взрывов.

  • В начале апреля британская The Guardian писала со ссылкой на источники в украинской спецслужбе, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года.

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