The Independent: Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки оружия

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, построенный вскоре после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семья из Белгородской области. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта. Российские власти возбудили уголовные дела о теракте. Служба безопасности Украины заявляла, что она стояла за организацией обоих взрывов.