10.05.2024, 12:50
Полковник Пеэтер Тали: в церкви Московского патриархата чтят не Бога, а империалистические амбиции Кремля
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Александро-Невский собор на Тоомпеа ни при каких обстоятельствах не должен оставаться под каким бы то ни было руководством патриарха Кирилла. Мы должны послать ясный сигнал о нашей решимости сохранить эстонскую нацию, язык и культуру на протяжении веков. Россияне понимают и уважают только решительное поведение и твердую позицию. Поиск компромисса или вежливое обращение считается слабостью у империалистов и великорусских шовинистов.
РПЦ не является церковью, а выступает субподрядчиком спецслужб Кремля, в связи с чем деятельность этой враждебной организации необходимо прекратить в Эстонии как можно скорее.