Полковник Пеэтер Тали: в церкви Московского патриархата чтят не Бога, а империалистические амбиции Кремля

Александро-Невский собор на Тоомпеа ни при каких обстоятельствах не должен оставаться под каким бы то ни было руководством патриарха Кирилла. Мы должны послать ясный сигнал о нашей решимости сохранить эстонскую нацию, язык и культуру на протяжении веков. Россияне понимают и уважают только решительное поведение и твердую позицию. Поиск компромисса или вежливое обращение считается слабостью у империалистов и великорусских шовинистов.