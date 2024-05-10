Мнение
10.05.2024, 12:50

Полковник Пеэтер Тали: в церкви Московского патриархата чтят не Бога, а империалистические амбиции Кремля

 
Пеэтер Тали
член Рийгикогу, Eesti 200
Совету церквей Эстонии следует серьезно заняться самоанализом, потому что организация, призывающая к джихаду и называющая себя церковью, явно не вписывается в наше привычное пространство.
Совету церквей Эстонии следует серьезно заняться самоанализом, потому что организация, призывающая к джихаду и называющая себя церковью, явно не вписывается в наше привычное пространство.
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Александро-Невский собор на Тоомпеа ни при каких обстоятельствах не должен оставаться под каким бы то ни было руководством патриарха Кирилла. Мы должны послать ясный сигнал о нашей решимости сохранить эстонскую нацию, язык и культуру на протяжении веков. Россияне понимают и уважают только решительное поведение и твердую позицию. Поиск компромисса или вежливое обращение считается слабостью у империалистов и великорусских шовинистов.

РПЦ не является церковью, а выступает субподрядчиком спецслужб Кремля, в связи с чем деятельность этой враждебной организации необходимо прекратить в Эстонии как можно скорее.

В этой церкви поклоняются не Богу, а империалистическим великорусским амбициям Кремля. Своей деятельностью по оказанию влияния Кремлю удалось продолжить сегрегацию и разделение населения Эстонии, используя в качестве организации эстонское „отделение“ Московской церкви.

RusDelfi
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