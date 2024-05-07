В Нарвскую больницу срочно ищут завхоза с уровнем владения русским на С1 и опытом управления персоналом от 5 лет

Ланно не считает, что объявление может дискриминировать кого-то. „В задачи больницы не входит дискриминация кого-либо, но повседневная жизнь ставит свои условия“, - сказал руководитель больницы.

„Знание языка необходимо на любой руководящей должности, - прокомментировал он довольно странное требование к владению русским языком. - В Нарве все хорошо владеют русским языком, как письменным, так и устным, он необходим при общении с сотрудниками, партнерами, чтобы спокойно делать закупки и обслуживать людей, поскольку только 5 % горожан говорят по-эстонски в повседневной жизни“.

„Можно согласиться с тем, что объявление было немного неудачно сформулировано, но собеседование с реальными кандидатами важнее, так как больнице нужен человек с высоким чувством ответственности и финансовой дисциплиной, обладающий опытом руководства“, - ответил Юллар Ланно редакции.

RusDelfi попросил руководителя Нарвской больницы Юллара Ланно объяснить, почему же русский язык оказался важнее, как больница будет проверять уровень владения им на С1, не дискриминирует ли такое требование эстонцев и есть ли уже кандидат на примете.

Строгих квалификационных требований к кандидатам, если судить по тексту объявления, не выдвинуто. Хотя желательно, чтобы образование и опыт работы были подходящими. Причем, как пишет в посте Кондрашова, для решения задач такому специалисту, по мнению руководства больницы, „достаточно иметь средне-специальное образование в области управления бизнесом, административного управления, логистики или любой аналогичной специальности“. Но управлять придется отделом из 75 работников, замечает депутат. „Правда, вот опыт работы должен быть не менее именно 5 лет - 4 года, например, маловато, а вот 5 уже подходит“, - пишет Кондрашова. Она также добавляет, что у кандидата должен быть опыт управления персоналом в том или ином отделе компании опять же именно 5 лет, и при этом подразделение должно быть не менее 30 человек. Из этого нарвский депутат делает вывод, что вакансию составили специально под конкретного человека. „Очередной конкурс „по-нарвски““, - написала она.

Юллар Ланно добавил, что, конечно, руководителю хозяйственного отдела необходимо общаться на эстонском языке, но эпизодически, а ежедневно в больнице на эстонском говорит только с 10 человек, а это 1,5 % всех сотрудников.

„Однако умение говорить на эстонском, английском или другом иностранном языке всегда является большим подспорьем, - подчеркнул руководитель больницы. - Подтверждение владения языком обычно предоставляется при подаче заявления. Когда вас вызовут на собеседование, вас также могут протестировать на знание языка, то есть проверить, насколько хорошо вы умеете писать на том или ином языке. Разговорная речь - это то, что могут делать многие люди, а письменной речью владеют не все, для этой должности она нужна“.

На вопрос, по какой причине ушел предыдущий завхоз, руководитель Нарвской больницы ответить не смог, потому что это было еще при Аго Кыргвеэ. Напомним, что экс-руководитель Нарвской больницы, против которого, кстати, окружная прокуратура не стала возбуждать уголовное дело, потому что из поданного заявления нарвскими депутатами и приложенных к нему материалов не следует, что он совершил какое-либо преступление, снят с должности советом больницы 29 февраля.

Ланно объяснил, что выборы нового человека на эту должность могли бы быть „внутренним“ делом, однако открытый конкурс важен для того, чтобы найти лучшего кандидата для организации. „Проведение конкурса на замещение руководящей должности в Нарвской больнице зависело от ситуации, сложившейся на данный момент, и проблем, с которыми столкнулась больница, - добавил он, но без уточнений с какими проблемами столкнулась больница и почему более двух месяцев, а, возможно, и больше они справлялись без завхоза, а теперь он срочно понадобился.

На вопрос, есть ли уже конкретный человек на примете и не составлено ли объявление так, чтобы взяли на должность местного политика, Ланно ответил: „Основной деятельностью больницы не является участие в политике, но в нашей больнице есть врачи и медсестры, которые постоянно участвуют в политической деятельности в Нарве, это их личный выбор“.

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