Бывший эстонский марафонец Павел Лоскутов избил знакомого, вину не признает: „Это была самооборона“

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 54-летнего Павла Лоскутова в том, что утром 5 апреля прошлого года он попросил выйти из своей машины знакомого Виктора и начал его оскорблять, называя „отцом козла“. Затем Лоскутов ударил 64-летнего Виктора кулаком по лицу и затылку. Жена Виктора, Ирина, упала на колени перед Лоскутовым и попросила его прекратить избиение и уйти.