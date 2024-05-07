07.05.2024, 14:56
Бывший эстонский марафонец Павел Лоскутов избил знакомого, вину не признает: „Это была самооборона“
ФОТО: | Delfi Meedia
В здании Тартуского уездного суда начался суд над бывшим спортсменом Павлом Лоскутовым, которого прокуратура обвиняет в избиении знакомого. Лоскутов прекратил избиение, когда жена пострадавшего упала на колени и в слезах попросила его остановиться. Лоскутов утверждает, что это была самооборона.
Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 54-летнего Павла Лоскутова в том, что утром 5 апреля прошлого года он попросил выйти из своей машины знакомого Виктора и начал его оскорблять, называя „отцом козла“. Затем Лоскутов ударил 64-летнего Виктора кулаком по лицу и затылку. Жена Виктора, Ирина, упала на колени перед Лоскутовым и попросила его прекратить избиение и уйти.