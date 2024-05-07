Правда ли, что до 80% тепла уходит через голову?

Число 10% подтверждается и научными экспериментами. Тея Преториус из Манитобского университета в Канаде погружала добровольцев в холодную воду (+17 °C). Они были или полностью одеты в водонепроницаемый костюм и погружались с головой, или носили аналогичный костюм, но с открытой головой, и тогда их погружали так, чтобы голова оставалась на поверхности. Надо отметить, что все из них отличались не только выносливостью, но и хорошей шевелюрой. Лысых в эксперименте не было. Выяснилось, что те, кто погрузился под воду в водонепроницаемом костюме, потеряли в два раза меньше тепла, чем те, кто в таких же костюмах без головы держался на поверхности. Вместе с тем на голову пришлась небольшая теплопотеря — всего 7–10% от общего количества. Эти данные хорошо согласуются с тем, что площадь головы составляет примерно 9% от площади всего тела.