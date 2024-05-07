ОТ РЕДАКЦИИ | Путин - не президент, инаугурация не настоящая

Когда в марте текущего года в России проходили президентские „выборы“, редакция Delfi приняла решение заключить это слово в кавычки. Причина очевидна - в России не выборы, а лишь их имитация. Происходящее нельзя называть выборами, потому что само это слово подразумевает возможность выбирать кого-то или что-то из нескольких вариантов. Россиянам же никто такой возможности не дает, нынешняя власть стремится остаться навсегда. Патриарх Кирилл, поздравляя Путина, уже высказал это прямым текстом, назвав монархическим титулом „ваше высочество“ и пожелав править „до конца века“. Но ничто не вечно, придет конец и путинскому режиму.

Поэтому следует называть вещи настоящими именами: Владимир Путин - преступник, его режим криминальный и нелегитимный. На сегодняшний день было бы правильно еще заключить в кавычки слова „президент“ России и „инаугурация“. Владимир Путин - диктатор, а его вступление в должность „президента“ - плохое ревю.

Важно, чтобы западное сообщество придерживалось этой линии в отношении к Владимиру Путину и его режиму. Но по этому вопросу, к сожалению, до сих пор нет единства: большинство лидеров стран Евросоюза отказались направить Путину свои поздравления к началу нового президентского срока, но все равно семь стран-членов ЕС, по данным Reuters, планировали это сделать, несмотря на то, что Россия ведет войну против Украины и постоянно угрожает другим своим соседям. Несмотря на все преступления, которые совершили российские военные в отношении мирного украинского населения. Несмотря на смерть Алексея Навального и издевательства на другими политзаключенными. Несмотря на волну репрессий, которая захлестывает Россию.