ОТ РЕДАКЦИИ | Путин - не президент, инаугурация не настоящая
Изоляцию путинской России, ведущей преступную войну против Украины и угрожающей соседям, необходимо продолжать. Владимир Путин - преступник, который не может считаться легитимным президентом РФ.
Когда в марте текущего года в России проходили президентские „выборы“, редакция Delfi приняла решение заключить это слово в кавычки. Причина очевидна - в России не выборы, а лишь их имитация. Происходящее нельзя называть выборами, потому что само это слово подразумевает возможность выбирать кого-то или что-то из нескольких вариантов. Россиянам же никто такой возможности не дает, нынешняя власть стремится остаться навсегда. Патриарх Кирилл, поздравляя Путина, уже высказал это прямым текстом, назвав монархическим титулом „ваше высочество“ и пожелав править „до конца века“. Но ничто не вечно, придет конец и путинскому режиму.
Поэтому следует называть вещи настоящими именами: Владимир Путин - преступник, его режим криминальный и нелегитимный. На сегодняшний день было бы правильно еще заключить в кавычки слова „президент“ России и „инаугурация“. Владимир Путин - диктатор, а его вступление в должность „президента“ - плохое ревю.
Важно, чтобы западное сообщество придерживалось этой линии в отношении к Владимиру Путину и его режиму. Но по этому вопросу, к сожалению, до сих пор нет единства: большинство лидеров стран Евросоюза отказались направить Путину свои поздравления к началу нового президентского срока, но все равно семь стран-членов ЕС, по данным Reuters, планировали это сделать, несмотря на то, что Россия ведет войну против Украины и постоянно угрожает другим своим соседям. Несмотря на все преступления, которые совершили российские военные в отношении мирного украинского населения. Несмотря на смерть Алексея Навального и издевательства на другими политзаключенными. Несмотря на волну репрессий, которая захлестывает Россию.
До 2014 года еще можно было делать вид, что российские деньги не пахнут и сама путинская Россия является некой „гибридной“ или „суверенной“ демократией. Были те, кто продолжал делать вид, что это так, даже после 2014 года. Но нельзя притворяться сейчас, когда террористический режим бросил вызов цивилизованному миру. Изоляцию Россию и ее преступного лидера необходимо усиливать.
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