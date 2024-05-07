Тренер избил ногами ребёнка из-за поражения

После того как несовершеннолетний потерпел поражение в схватке, мужчина схватил его за шею, завёл в подсобное помещение, где наносил удары ногами. Также сообщается, что потерпевшим оказался племянник тренера, пишет Чемпионат.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Подробности о состоянии пострадавшего пока не сообщаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.