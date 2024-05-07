07.05.2024, 12:31
Тренер избил ногами ребёнка из-за поражения
ФОТО: Pexels.com
Тренер из Дагестана избил несовершеннолетнего воспитанника из-за поражения. Об этом информирует телеграм-канал „ЧП Кавказ“. Сообщатся, что инцидент имел место на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области.
После того как несовершеннолетний потерпел поражение в схватке, мужчина схватил его за шею, завёл в подсобное помещение, где наносил удары ногами. Также сообщается, что потерпевшим оказался племянник тренера, пишет Чемпионат.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Подробности о состоянии пострадавшего пока не сообщаются.
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