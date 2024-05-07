Баскетбол
07.05.2024, 17:01

ВИДЕО и ФОТО | ЧЭ по баскетболу: команда Тартуского университета выиграла у „Садама“ в первом матче полуфинальной серии

 

Во вторник, 7 мая, в первом матче полуфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу Paf команда Тартуского университета обыграла дома пярнуский клуб „Садам“ (80:77).

Тартуская команда выиграла первую четверть на глазах у 1100 зрителей со счетом 22:20. В начале второй четверти хозяева сделали рывок 11:0 и повели с отрывом в 14 очков (38:24). Затем пярнуским баскетболистам удалось сократить разрыв до пяти очков, но на последних минутах четверти преимущество хозяев выросло (44:35).

В середине третьей четверти хозяева выигрывали с отрывом в десять очков (53:43), но затем „Садам“ сделал рывок 9:2. И снова хозяева лучше провели последние минуты и в начале решающей четверти тартуская команда выигрывала со счетом 61:53.

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