ВИДЕО и ФОТО | ЧЭ по баскетболу: команда Тартуского университета выиграла у „Садама“ в первом матче полуфинальной серии

Тартуская команда выиграла первую четверть на глазах у 1100 зрителей со счетом 22:20. В начале второй четверти хозяева сделали рывок 11:0 и повели с отрывом в 14 очков (38:24). Затем пярнуским баскетболистам удалось сократить разрыв до пяти очков, но на последних минутах четверти преимущество хозяев выросло (44:35).