Еще можно успеть попасть в проект уникального акселератора сферы кино в Ида-Вирумаа. Одним из ключевых наставников в программе станет известный актер и продюсер!

Поэтому, если у вас имеется стартап-технологическая компания, есть работоспособная команда и вы уже прошли путь от уровня идеи до MVP или прототипа, есть возможность “запрыгнуть в последний вагон”, подав заявку в программу акселерации кино- и мультимедиа, которую курирует Технополь.

Цель первых тестовых групп - проверка контент-услуг, сбор отзывов и разработка к весне 2025 года сильных и комплексных инкубационных программ, которые поддержат эту сферу. Технополь предлагает качественную программу и менторскую поддержку, которая критически важна для команд на ранней стадии развития. Длительность программы составит шесть месяцев и пройдёт в гибридном формате.

Знакомьтесь - один из ключевых менторов программы акселерации - продюсер и режиссер Анти Рейнталь.

Анти Рейнталь - довольно известный в Эстонии продюсер. Он знает киноиндустрию как свои пять пальцев. Создание, продюсирование продукта, защита интеллектуальной собственности, привлечение первых инвестиций - сложные и важные этапы развития стартапа в киноиндустрии. Анти станет одним из тех, кто поделится знаниями, лайфхаками и опытом.

“Самое сложное в начале пути - найти идеи”, - объясняет Анти Рейнталь. “Это ежедневная кропотливая работа - поиск идей, развитие продукта и потом его внедрение в рынок. С одной стороны, это довольно напряженная и нервная работа, с другой - она заставляет людей думать, развивает мыслительный навык. И создание такого инкубатора именно в сфере кинопродакшн - отличная возможность, созданная в правильное время. Поскольку Ида-Вирумаа по некоторым причинам оставался вне разных интересных проектов, я очень рад тому, что сейчас он поднимает голову, и здесь создаются такие уникальные возможности. Важные не только для самого региона, но для всей Эстонии”, - говорит Анти.