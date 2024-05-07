Еще можно успеть попасть в проект уникального акселератора сферы кино в Ида-Вирумаа. Одним из ключевых наставников в программе станет известный актер и продюсер!
Считанные дни остались до окончания приема заявок в программу акселератора кино и мультимедиа. 10 мая - последний день!
Поэтому, если у вас имеется стартап-технологическая компания, есть работоспособная команда и вы уже прошли путь от уровня идеи до MVP или прототипа, есть возможность “запрыгнуть в последний вагон”, подав заявку в программу акселерации кино- и мультимедиа, которую курирует Технополь.
Цель первых тестовых групп - проверка контент-услуг, сбор отзывов и разработка к весне 2025 года сильных и комплексных инкубационных программ, которые поддержат эту сферу. Технополь предлагает качественную программу и менторскую поддержку, которая критически важна для команд на ранней стадии развития. Длительность программы составит шесть месяцев и пройдёт в гибридном формате.
Знакомьтесь - один из ключевых менторов программы акселерации - продюсер и режиссер Анти Рейнталь.
Анти Рейнталь - довольно известный в Эстонии продюсер. Он знает киноиндустрию как свои пять пальцев. Создание, продюсирование продукта, защита интеллектуальной собственности, привлечение первых инвестиций - сложные и важные этапы развития стартапа в киноиндустрии. Анти станет одним из тех, кто поделится знаниями, лайфхаками и опытом.
“Самое сложное в начале пути - найти идеи”, - объясняет Анти Рейнталь. “Это ежедневная кропотливая работа - поиск идей, развитие продукта и потом его внедрение в рынок. С одной стороны, это довольно напряженная и нервная работа, с другой - она заставляет людей думать, развивает мыслительный навык. И создание такого инкубатора именно в сфере кинопродакшн - отличная возможность, созданная в правильное время. Поскольку Ида-Вирумаа по некоторым причинам оставался вне разных интересных проектов, я очень рад тому, что сейчас он поднимает голову, и здесь создаются такие уникальные возможности. Важные не только для самого региона, но для всей Эстонии”, - говорит Анти.
Рассуждая о том, есть ли в этой сфере что-то, в чем она может нуждаться, Анти Рейнталь с улыбкой говорит: “Совершенно точно, что идеи в мире не закончились. Вы всегда можете сделать что-то новое, сделать что-то лучше прежнего. В тот момент, когда мы признаем, что все уже придумано и больше создать нечего, мы прекратим само существование человечества”, - убежден он.
Анти Рейнталь признается, что уже из тех команд, которые изъявили желание попасть в программу и с которыми он успел пообщаться, есть несколько весьма интересных. “Мое ожидание от программы - увидеть вдохновленных и думающих людей. Тех, кто что-то делает. Построение инновационного бизнеса требует много энергии, сил, а главное - желания действовать. Поэтому я жду, что на программу придут люди, которые хотят и готовы действовать. Чтобы из наших совместных усилий родилось что-то достойное”.
Из новых лиц, присоединившихся к менторскому составу Технополя, в который входит порядка 140 менторов, в программе акселератора также можно будет получить менторскую поддержку от главы ИИ и инноваций в Delfi Media Ивара Крустока, руководителя сообщества игровой индустрии в Эстонии Андрея Русиновского (AI, VR, ХR), кинематографического сценариста и продюсера игр Алины Браздейкене и др.
Спешите принять участие в программе! Описание и регистрация - ЗДЕСЬ.
Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub начинает деятельность в Ида-Вирумаа, что создаст предпосылки для обслуживания международной продукции в Эстонии и тем самым поддержит развитие аудиовизуальной сферы. Учредителями центра являются Целевое учреждение “Инвестиционное агентство Ида-Виру” (IVIA), Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и научно-деловой городок Технополь. Программы Инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub финансируются Европейским Союзом.
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