Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике погиб на войне

Пелешенко было 30 лет, он служил в ВСУ с 2022 года.

Штангист выступал в весовой категории до 85 кг.

Он побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он занял четвертое место (после дисквалификации за допинг бронзового призера румына Габриэла Сынкрэяна). Также стал четвертым на мировом первенстве 2015 года.

В 2018 году международная федерация дисквалифицировала Пелешенко, который второй раз попался на допинге, до 2026 года за диуретик хлорталидон.

Источник - РБК

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