12.05.2024, 19:25
КОМПАС ИЗБИРАТЕЛЯ | За какого кандидата отдать голос? Пройдите тест и узнайте, с кем из политиков у вас схожие взгляды(21)
ФОТО: Delfi Meedia
„Компас избирателя" от Delfi дает читателям возможность узнать, с позициями какого кандидата на выборах в Европейский парламент они согласны больше всего.
Мы задали каждому кандидату 20 вопросов. На эти же вопросы с помощью интерактивного теста могут ответить и наши читатели. В опросе приняли участие почти все кандидаты, что позволяет получить отличное представление, со взглядами какого из более чем 70 кандидатов схожи ваши — от наибольшего соответствия к наименьшему.