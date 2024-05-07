ХАМАС согласился на перемирие в Газе. Израиль заявил, что намерен продолжить операцию в Рафахе, и начал наносить удары

Объявление прозвучало на фоне эвакуации в приграничном с Египтом Рафахе и подготовке Израиля к штурму укрытий ХАМАС в городе, в котором нашло убежище более миллиона палестинцев с севера анклава.

В Рафахе новость о возможном перемирии встретили ликованием, а США вновь призвали Израиль не начинать операцию в городе. Однако Израиль вечером повторил призыв к эвакуации и начал наносить удары в восточной части Рафаха. ЦАХАЛ пообещал дать более подробную информацию об этих ударах в ближайшее время.

США подчеркивают, что это пока — не наступление израильтян на Рафах.

Представитель руководства США в традиционной форме анонимного брифинга сказал журналистам, что Соединенные Штаты обеспокоены новыми ударами Израиля по Рафаху, но сейчас они сосредоточены на том, чтобы предотвратить крупную военную операцию в этом густонаселенном городе, а такую операцию Израиль, судя по всему, пока не начинает.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный кабинет страны решил продолжать давление на ХАМАС, чтобы освободить израильских заложников, захваченных 7 октября.

По его словам, хотя выдвинутое предложение о перемирии не удовлетворяет требованиям Израиля, для переговоров будет направлена делегация.

Ранее сообщалось, что глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания провел телефонный разговор с премьер-министром Катара и министром разведки Египта и заявил им, что группировка одобрила их предложение о о прекращении огня.

Как сообщил Reuters представитель ХАМАС, группировка согласилась с предложениями, которые включают прекращение огня, восстановление Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен пленными.

Израильский чиновник заявил агентству, что ХАМАС одобрил «смягченное» предложение Египта, которое не устраивает Израиль. По его словам, этот вариант перемирия предполагает «далеко идущие выводы», с которыми Израиль не согласен.