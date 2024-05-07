Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии

Российский публицист и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, приговоренный в РФ к 25 годам заключения по статьям о „госизмене“, сотрудничестве с „нежелательной“ организацией и „фейках“ об армии, стал лауреатом Пулитцеровской премии. Об этом сообщается на сайте премии в понедельник, 6 мая.

Указывается, что Владимир Кара-Мурза был признан лучшим в номинации „Комментарий“ за несколько публикаций в разделе „Мнения“ в газете The Washington Post, вышедшие с января по октябрь 2023 года. Эти комментарии посвящены войне России против Украины, оппозиционеру Алексею Навальному, возможности политических перемен в России и другим актуальным темам.

Преследование Владимира Кара-Мурзы в России

По оценке правозащитников, приговор в 25 лет, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе в апреле 2023 года, - „это самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся за критику Путина“.

До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья и адвокаты оппозиционера заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозревают спецслужбы РФ. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список „незаконно задержанных“.

19 апреля 2024 года правозащитный проект „Первый отдел“ сообщил со ссылкой на супругу заключенного Евгению Кара-Мурзу, что ее мужа собираются против воли этапировать из Омска в Москву для участия в заседании Верховного суда в кассации на приговор. По словам Евгении Кара-Мурзы, принудительное этапирование в Москву, которое может занять несколько месяцев, означает, что родные в ближайшее время потеряют связь с Владимиром.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.