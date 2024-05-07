Хоккеист сборной Эстонии перешел в клуб высшей лиги Финляндии

Комбе, который провел очень хороший сезон в составе финского „Киекко-Поят“, набрал 51 очко (16+35) в 48 матчах и помог клубу занять в регулярном чемпионате второй финской хоккейной лиге седьмое место.

Комбе стал вторым лучшим бомбардиром сборной Эстонии по системе гол+пас после Роберта Рообы с 7 очками (1+6) на завершившемся в пятницу чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В).

Новый клуб Комбе завершил минувший сезон в высшей лиге чемпионата Финляндии на седьмом месте, но в плей-офф обыграл в четвертьфинальной серии занявший второе место „Ильвес“ со счетом 4:1 и вышел в полуфинал. В полуфинале „КалПа“ не смог справиться с новым чемпионом Финляндии „Таппара“, проиграв в серии со счетом 1:4. В матче за третье место новый клуб Комбе уступил „Кярпяту“ со счетом 2:3.

С 2019 по 2021 год Комбе выступал в высшей лиге Финляндии, где в составе „ХПК“ отыграл 64 матча и забил 3 гола. В сезоне 2021/22 он также трижды сыграл в КХЛ за „Йокерит“.

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