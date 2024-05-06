Путин распорядился провести учения с тактическим ядерным оружием. Что это значит?

Учения, сказано в сообщении, готовятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц» и будут проведены «в ближайшее время». О каких именно заявлениях идет речь, в сообщении не уточнялось. Место проведения учений также не сообщается.

Позже в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет о заявлениях президента Франции «господина Макрона, о заявлениях британских представителей» и «представителей сената США» о якобы намерениях отправить вооруженные контингенты в Украину.

«Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

В конце февраля 2024 года Financial Times рассказывала о российских секретных документах, с которыми удалось ознакомиться журналистам газеты: они касались российского тактического ядерного оружия.

Из публикации следовало, что порог его применения Россией в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица.

Сам по себе факт проведения учений с ядерным оружием не может быть тревожным фактом — Россия регулярно проводит разного рода маневры стратегических ядерных сил, отрабатывая различные этапы применения оружия — от развертывания до учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет. А стратегическое ядерное оружие намного мощнее и страшнее.

Условия и обстоятельства, а также последствия применения стратегического ядерного оружия всем понятны, и поэтому такие действия вряд ли могут кого-то напугать.

Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, опасно тем, что у политиков и военных может быть превратное ощущение «ограниченного» эффекта от его применения.