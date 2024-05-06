Путин распорядился провести учения с тактическим ядерным оружием. Что это значит?
Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать «вопросы применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим), пишет русская служба Би-би-си.
Учения, сказано в сообщении, готовятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц» и будут проведены «в ближайшее время». О каких именно заявлениях идет речь, в сообщении не уточнялось. Место проведения учений также не сообщается.
Позже в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет о заявлениях президента Франции «господина Макрона, о заявлениях британских представителей» и «представителей сената США» о якобы намерениях отправить вооруженные контингенты в Украину.
«Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).
В конце февраля 2024 года Financial Times рассказывала о российских секретных документах, с которыми удалось ознакомиться журналистам газеты: они касались российского тактического ядерного оружия.
Из публикации следовало, что порог его применения Россией в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица.
Сам по себе факт проведения учений с ядерным оружием не может быть тревожным фактом — Россия регулярно проводит разного рода маневры стратегических ядерных сил, отрабатывая различные этапы применения оружия — от развертывания до учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет. А стратегическое ядерное оружие намного мощнее и страшнее.
Условия и обстоятельства, а также последствия применения стратегического ядерного оружия всем понятны, и поэтому такие действия вряд ли могут кого-то напугать.
Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, опасно тем, что у политиков и военных может быть превратное ощущение «ограниченного» эффекта от его применения.
Тактическая ядерная бомба или ракета не может уничтожить страну и даже, скорее всего, не сотрет с лица земли современный большой город. И ощущение такой «ограниченной мощности» может снизить порог применения ТЯО.
Но с другой стороны — страх перед ядерным оружием в мире настолько велик, что его применение может привести к очень серьезным политическим последствиям даже в случае, если это «всего лишь» тактическая боеголовка.
Несмотря на то, что Россия уже больше двух лет ведет разрушительную и кровопролитную войну в Украине, она сохраняет партнерские или дружественные отношения со многими странами, включая, например, Китай или Индию. Применение ядерного оружия даже на учениях может эти отношения сильно осложнить.
У ядерного оружия есть одно свойство: оно служит инструментом сдерживания, то есть его не применяют, им только угрожают. И поэтому само упоминание даже тактического ядерного оружия есть его использование по назначению — это сдерживание.
Россия уже грозила тактическим ядерным оружием во время войны в Украине — весной 2023 года она разместила тактические ядерные боеприпасы на территории Беларуси в ответ на военную помощь Запада Украине — высокоэффективные бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана.
Объявленные сейчас учения, как заявил Кремль, связаны с высказываниями лидеров Франции и Великобритании относительно вовлеченности их стран в войну в Украине.
Это действительно очень тревожный, убедительный сигнал. Однако в прошлый раз поставки иностранной техники, включая снаряды, это не остановило.