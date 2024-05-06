ВИДЕО | Опубликована скрытая съемка из „дворца Путина“ в Геленджике. Поместье отремонтировали, теперь там есть часовня с троном
«Дворец Путина» на мысе Идокопас под Геленджиком реконструировали для президента РФ, утверждается в совместном расследовании Фонда борьбы с коррупцией и «Проекта», передает „Медуза“.
В распоряжении ФБК оказались четыре часа видео, снятые скрытой камерой внутри дворца в Геленджике. Оператора, проводившего съемки, расследователи называют „нашим смелым агентом“.
„Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он является на самом деле — обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны, не может остановиться и продолжает строить себе дворец“, - говорится в видео.
Журналисты изучили новые поэтажные планы дворца и пришли к выводу, что строители практически ничего не изменили с точки зрения проектировки помещений и только дали им новые названия. Спальни стали именоваться апартаментами, музыкальная гостиная и читальня — лобби, обеденный зал — рестораном.
На скрытой съемке из дворца среди прочего запечатлены аквадискотека, ставшая в 2021 году мемом, личный бассейн для президента, несколько видов душевых комнат, массажные кабинеты, хамам, парильня, криосауна, прочие спа-зоны, тренажерный зал, а также собственный театр.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.