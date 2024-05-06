ВИДЕО | Опубликована скрытая съемка из „дворца Путина“ в Геленджике. Поместье отремонтировали, теперь там есть часовня с троном

„Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он является на самом деле — обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны, не может остановиться и продолжает строить себе дворец“, - говорится в видео.