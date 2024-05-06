ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (803-й день) | Денис Шмыгаль: мы будем благодарны, если войска НАТО прибудут в Украину
Подводим итоги очередного дня войны.
Власти Венгрии заявили, что не будут экстрадировать украинских граждан призывного возраста. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен в интервью ATV.
„Венгрия не будет экстрадировать беженцев в Украину. Мы не расследуем, призван ли человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности мы не позволим отправить их на смерть“, — сказал вице-премьер.
Он также добавил, что каждый украинский беженец находится в полной безопасности на территории Венгрии и получает всю необходимую помощь.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на фронте сложной, по его словам, российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск и, развивая успех, выйти к Курахово и Покровску Донецкой области.
„Наша задача в этих условиях — удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов“, — заявил Сырский (его слова приводит „РБК-Украина“).
В Верховную Раду Украины внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток, сообщается на сайте украинского парламента.
Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф отозван в Берлин для консультаций.
Это произошло после того, как власти ФРГ обвинили Россию в причастности к кибератакам на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
О взломе сервера СДПГ стало известно в июне 2023 года, хотя сама атака произошла еще в январе. В партии допускали, что результате атаки могла произойти утечка информации.
ФСБ задержала жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке взрывов у зданий областного и арбитражного судов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
В ведомстве утверждают, что гражданин РФ 1980 года рождения был задержан после того, как возле железнодорожного вокзала Тамбова в одной из заброшенных построек под строительным мусором нашли два самодельных взрывных устройства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью канадской радиовещательной корпорации CBC, что Украина будет благодарна, если войска НАТО прибудут в Украину. Так он прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск в Украину.
По словам Шмыгаля, подкрепление, конечно, помогло бы оттеснить российские войска, но сейчас Украина просит своих партнеров предоставить военную технику.
„Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады“, — сказал премьер-министр Украины
Центр национального сопротивления Украины утверждает, что российские силы в захваченной Авдеевке начали вывозить лом с территории уничтоженного коксохимического завода.
„Лом вывозят в порт Мариуполя. Конечно, доход от реализации получат фирмы-прокладки [главы самопровозглашенной ДНР] Дениса Пушилина“, — сообщили в центре национального сопротивления.
Американский Институт изучения войны в новой сводке-анализе, отталкиваясь от сообщений о передислокации российского десантного батальона с южного фронта в Курскую область, напоминает, что Россия продолжает наращивать северную группировку, которая может снова атаковать северо-восток Украины, в том числе Харьков. Впрочем, сил для штурма Харькова у России на этом направлении, по мнению ISW, пока нет.
Аналитики ISW, ссылаясь на украинского военного обозревателя Константина Машовца и российского военного блогера, сообщают, что недавно в Курскую область с фронта в Запорожской области был переброшен батальон из состава 76-й (Псковской) дивизии ВДВ.
По подсчетам Машовца, Россия собрала в Северную группировку уже около 50 тыс солдат: более 31 тысячи — в Белгородской области, более 10 тысяч — в Курской и более 8000 — в Брянской.
По последним данным, при атаке дронов на автомобили в Белгородской области погибли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на группу компаний „Агро-Белогорье“.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что о гибели шести человеки при атаке украинских дронов в Борисовском районе на микроавтобус „ГАЗель“.
„В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться“, — приводит „Интерфакс“ комментарий компании.
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