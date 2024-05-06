ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (803-й день) | Денис Шмыгаль: мы будем благодарны, если войска НАТО прибудут в Украину

Власти Венгрии заявили, что не будут экстрадировать украинских граждан призывного возраста. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен в интервью ATV.

„Венгрия не будет экстрадировать беженцев в Украину. Мы не расследуем, призван ли человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности мы не позволим отправить их на смерть“, — сказал вице-премьер.

Он также добавил, что каждый украинский беженец находится в полной безопасности на территории Венгрии и получает всю необходимую помощь.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на фронте сложной, по его словам, российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск и, развивая успех, выйти к Курахово и Покровску Донецкой области.

„Наша задача в этих условиях — удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов“, — заявил Сырский (его слова приводит „РБК-Украина“).

В Верховную Раду Украины внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток, сообщается на сайте украинского парламента.

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф отозван в Берлин для консультаций.

Это произошло после того, как власти ФРГ обвинили Россию в причастности к кибератакам на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

О взломе сервера СДПГ стало известно в июне 2023 года, хотя сама атака произошла еще в январе. В партии допускали, что результате атаки могла произойти утечка информации.

ФСБ задержала жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке взрывов у зданий областного и арбитражного судов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.