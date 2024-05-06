Правда ли, что в Великобритании рекламируют таблетки для мужской лактации?

Тем не менее на сегодняшний день достоверно не известны случаи вызова лактации у здоровых мужчин путём приёма специально предназначенных для этого препаратов. И тем более нет промышленного лицензированного производства таких средств, не говоря уже о целой категории товаров. „Проверено“ не нашло никаких доказательств существования торговой марки Wet Dad, под которой выпускают таблетки для мужской лактации.

Лактация — процесс образования, накопления и периодического выведения молока у человека и млекопитающих. В нормальных условиях мужские молочные железы не производят молоко, хотя теоретически такая возможность существует. В 2009 году 26-летний швед Рагнар Бенгтссон потратил три месяца на то, чтобы вызвать у себя лактацию естественным путём. Каждые три часа он пытался выдавить из своих сосков молоко, причём за его попытками ежедневно наблюдали зрители по местному телевидению. Эксперимент вышел неудачным. И хотя история знает примеры, когда отцы кормили грудью своих детей, современные учёные объясняют такие случаи аномальным для мужчин уровнем пролактина. Превышение нормальных показателей, в свою очередь, нередко бывает вызвано заболеваниями, например, гипофиза или гипоталамуса. Длительная гормональная терапия также может привести к выработке молока в дозе, достаточной для кормления грудью, — в 2018 году стало известно о первом таком случае у трансгендерной женщины из США.

На восьмисекундном видео виден рекламный билборд на остановке общественного транспорта. Изображённый на нём мужчина держит в одной руке сосуд с напоминающей молоко жидкостью, а в другой — младенца. Судя по надписи на постере, он рекламирует таблетки для мужской лактации фирмы Wet Dad, якобы „номер 1 в Великобритании“ в этой категории.

Хотя ни одно сколько-нибудь крупное британское СМИ не рассказывало о таком препарате, ролик распространялся в англоязычном сегменте соцсетей, причём пик пришёлся не на конец апреля, как в русскоязычном, а на середину февраля. 13 февраля фотографию билборда первым опубликовал в Instagram и соцсети X пользователь @fokawolf, на следующий день уже в формате видео он рассказал об этом рекламном материале в TikTok.

Под этими тремя публикациями поставлено множество смеющихся смайликов. Дело в том, что многим британским интернет-пользователям неплохо известна фигура Фоки Вулфа — британского стрит-арт-художника из Бирмингема, который специализируется на социально-политической сатире. Его даже называют „бирмингемским Бэнкси“ — пусть Фока Вулф не всемирно известен, но он тоже скрывает свою личность. Его работы не впервые обманывают людей, ничего не знающих об этом художнике. Например, в 2020 году в поездах Лондонского метрополитена Фока Вулф разместил плакаты с лозунгом „Мы планируем сократить число бездомных вдвое к 2025 году“ и логотипом Консервативной партии, и интернет-пользователи массово заговорили об „оговорке по Фрейду“ у британских властей. А за неделю до рекламы таблеток Wet Dad художник опубликовал снимок другой остановки общественного транспорта, где установил постер „Ешьте своих детей. Сэкономьте до £30 в год на ужинах“, якобы заказанный правительством королевства.

Фотография с рекламой таблеток для лактации тоже была сделана на одной из улиц Бирмингема. Один из комментаторов в день публикации отметил, что видел работу своими глазами и полез в интернет проверять, не Фока Вулф ли это. В процессе создания постера наверняка не обошлось без использования искусственного интеллекта: на правой руке у ребёнка пальцев явно не хватает, а на руке мужчины, наоборот, есть лишний.

Таким образом, реклама таблеток для мужской лактации в Великобритании на деле оказалась работой художника Фоки Вулфа, который в своём творчестве высмеивает современные реалии. Подготовленный им постер появился в Бирмингеме ещё в феврале 2024 года.

Итог: Сатирические новости