Китайский председатель Си Цзиньпин приехал в Европу. Его сопровождает тень Путина

Си проведет в Европе пять дней. Он не поехал в Брюссель, где сидит руководство Евросоюза, а выбрал Францию — единственную ядерную державу ЕС, во главе которой стоит Эммануэль Макрон — единственный европейский лидер, сопоставимый политическим весом с Си, да к тому же готовый на компромиссы и не стыдящийся выпадов в адрес США — единственного соперника Китая.

А вот дальнейший маршрут Си проложен на грани провокации в адрес ЕС и американцев. Он едет в Сербию и Венгрию. Это главные друзья Кремля в Европе.

Венгрия блокирует один за другим пакеты санкций против России и военной помощи Украине. А Сербия вообще не член ЕС, к тому же поездка Си выпадает на 25-летие бомбардировки китайского посольства в Белграде американцами, о чем китайцы помнят до сих пор.

Обе страны приветствуют китайские инвестиции и охотно берут в долг у Китая на инфраструктурные объекты, тогда как остальная Европа все с большей настороженностью относится к китайским технологиям и капиталам.

Премьер Венгрии Виктор Орбан единственный из лидеров ЕС приезжал прошлой осенью в Пекин на юбилейный саммит «Один пояс — один путь», где жал руку Путину. Там же оказался и президент Сербии Александр Вучич. Он тоже встречался с Путиным.

Теперь Си заедет в гости к ним в ходе своего первого выезда за границу в этом году.

Тень Путина плотно нависла над этим визитом.

Во вторник, когда Макрон на свежем горном воздухе будет в очередной раз убеждать Си повлиять на российского руководителя, в Москве будут инаугурировать Путина на очередной срок после мартовских выборов, которые Запад счел фарсом, а Си — поводом поздравить «дорогого друга» с уверенной победой.