Открыть производство товаров из хлопка, камня, а не только торговое представительство - предложил мэр Нарвы Таджикистану(12)
„Чтобы у нас было создано больше рабочих мест“, - с этой основной целью мэр Нарвы Яан Тоотс ездил в командировку на несколько дней в Таджикистан. Его пригласили туда, чтобы прежде всего обсудить возможность открытия в приграничном городе торгового представительства. Тоотс увидел больше вариантов для партнерства, когда познакомился с производственными компаниями Таджикистана.
О своей рабочей поездке мэр Нарвы рассказал в понедельник, 6 мая, журналистам.
По его словам, качество товаров, которые готов предлагать Таджикистан, хорошее. Восточная страна заинтересована в экспорте фруктов и овощей, но это не задача Нарвы, поэтому этот план сотрудничества он не обсуждал. У мэра есть идея, что бизнесмены из Таджикистана в одном из помещений Кренгольма могли бы открыть производство по изготовлению изделий из хлопка. „Было бы супер, если бы они арендовали у нас помещение под свое производство, стены у зданий крепкие, пространства достаточно, нужно сделать окна, нормальную систему отопления - и все, ставь оборудование и работай“, - сказал Тоотс. „Им это выгодно, они смогут соответствовать европейским требованиям качества, и тогда смогут торговать своими изделиями в Европе и других странах, а мы сможем уменьшить безработицу у нас в городе“, - добавил мэр. Он напомнил, что сейчас в Нарве безработица составляет 13-14%. По мнению мэра, жители Нарвы могли хорошо бы работать на таком производстве. Он планирует на следующей неделе обсудить этот вариант сотрудничества с компанией Narva Gate, которая управляет недвижимостью Кренгольма.
„Они точно не хотят делать транзит российских товаров, у них достаточно своих, - поделился мнением Тоотс. - В стране невысокий уровень жизни, например, работник, который выращивает на полях фрукты и овощи, получает 80-100 долларов в месяц, но в Таджикистане много полезных ископаемых. Поэтому страна ищет, как она может выйти на европейский рынок со своими товарами. Если они откроют производство в Нарве, это будет выгодно для города“.
Мэр рассказал, что он также посетил компании, которые обрабатывают камни, такие как гранит, мрамор, оникс высокого качества. „Возможно, здесь можно перерабатывать камни в небольшом цехе и делать из „полуфабрикатов“ изделия, например, столешницы, которые будут востребованы в Европе“, - сказал мэр.
Он был и на экскурсии в компании, которая делает масло из хлопка, и на ряде других производств. Но основная причина, по которой мэра небольшого приграничного города пригласили в Душанбе, - это переговоры об открытии торгового представительства. По словам Тоотса, на данный момент есть вариант, в каком помещении они хотят открыть свое представительство, но, по мнению Тоотса, им бы стоило найти помещение большего размера, так как бизнесмены из Таджикистана хотят показывать в нем свои изделия различного профиля. Пока точных договоренностей нет, тем более нет подписанных договоров, но представители Таджикистана приедут в Нарву в начале июня, чтобы уже детальнее все обсудить.
„Они хотят открывать свои производства в Европе, а у нас есть промышленный парк, возможно, мы найдем еще варианты сотрудничества, я предлагал наши возможности, смотрел, что они производят и что можно перенести к нам“, - сказал мэр.
„Я не сижу в кресле. Если ничего не делать, тебя не будут критиковать. Я делаю, меня критикуют, я спокойно к этому отношусь. Считаю, что потратил два рабочих дня не зря, - резюмировал Тоотс. - Не я искал партнеров в Таджикистане. Они вышли на нас. Я не еду в какие-то страны, сотрудничество с которыми сложно представить, здесь есть реальные варианты, что Таджикистан откроет представительство и производство. Значит, будут деньги за аренду площадей, будут новые рабочие места. Для нас особенно важны новые рабочие места в городе. Меня часто приглашают приехать с визитом, например, в Молдову, Болгарию, Венгрию, но что мне там делать? Да, Таджикистан не планирует строить здесь громадный завод, это будет небольшое производство, но это реально воплотить“.
В конце встречи мэр еще рассказал, что перед пресс-конференцией он давал интервью французскому изданию Le Monde, журналист удивился, что мэр передвигается по городу без охранников. „Они спрашивали меня, стреляют ли со стороны России, бронированные ли у нас окна? Вот так сейчас думают о Нарве, а у нас все спокойно, нам нужно показать, что мы нормально живем, у нас все безопасно“, - сказал Тоотс. По мнению мэра, объяснить миру, что в Нарве безопасно - важно, это позволит привлекать сюда бизнес, который поможет справиться с безработицей.
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