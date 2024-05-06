Открыть производство товаров из хлопка, камня, а не только торговое представительство - предложил мэр Нарвы Таджикистану

О своей рабочей поездке мэр Нарвы рассказал в понедельник, 6 мая, журналистам.

По его словам, качество товаров, которые готов предлагать Таджикистан, хорошее. Восточная страна заинтересована в экспорте фруктов и овощей, но это не задача Нарвы, поэтому этот план сотрудничества он не обсуждал. У мэра есть идея, что бизнесмены из Таджикистана в одном из помещений Кренгольма могли бы открыть производство по изготовлению изделий из хлопка. „Было бы супер, если бы они арендовали у нас помещение под свое производство, стены у зданий крепкие, пространства достаточно, нужно сделать окна, нормальную систему отопления - и все, ставь оборудование и работай“, - сказал Тоотс. „Им это выгодно, они смогут соответствовать европейским требованиям качества, и тогда смогут торговать своими изделиями в Европе и других странах, а мы сможем уменьшить безработицу у нас в городе“, - добавил мэр. Он напомнил, что сейчас в Нарве безработица составляет 13-14%. По мнению мэра, жители Нарвы могли хорошо бы работать на таком производстве. Он планирует на следующей неделе обсудить этот вариант сотрудничества с компанией Narva Gate, которая управляет недвижимостью Кренгольма.

„Они точно не хотят делать транзит российских товаров, у них достаточно своих, - поделился мнением Тоотс. - В стране невысокий уровень жизни, например, работник, который выращивает на полях фрукты и овощи, получает 80-100 долларов в месяц, но в Таджикистане много полезных ископаемых. Поэтому страна ищет, как она может выйти на европейский рынок со своими товарами. Если они откроют производство в Нарве, это будет выгодно для города“.

Мэр рассказал, что он также посетил компании, которые обрабатывают камни, такие как гранит, мрамор, оникс высокого качества. „Возможно, здесь можно перерабатывать камни в небольшом цехе и делать из „полуфабрикатов“ изделия, например, столешницы, которые будут востребованы в Европе“, - сказал мэр.