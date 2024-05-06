„Даже китайские лучше!“ Эксперт объясняет, почему несколько видов американского „чудо-оружия“ с треском провалились на поле боя

По словам заместителя министра обороны США Билла Лапланта, американские ракеты GLSDB очень плохо показали себя в войне в Украине. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал OSINT-исследователь Джон Ридж. Стоит добавить, что сам Лапланте не назвал конкретный тип оружия. „Одной компании, не буду говорить, какой, пришла в голову действительно классная идея взять оружие класса „воздух-земля“ и сделать его наземную версию, которую можно было бы использовать в качестве оружия дальнего действия“, - сказал Лапланте. Хотя название оружия не было приведено, GLSDB — единственная система, полностью соответствующая описанию Лапланте. На самом деле именно об этом и писал Джон Ридж. Говорят, что за аварией этой системы вооружения стоят глушители российской армии: точность GLSDB снижается при нарушении связи GPS. Это не значит, что ГЛДСБ вообще ни во что не попадет, но отклонение от цели становится больше, и не на пару, а на 30-50 метров.