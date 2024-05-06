Пассажирский самолет Nordwind, следовавший из Москвы в Оренбург, подал аварийный сигнал. Лайнер вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет NWS077 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Москвы в Оренбург, подал аварийный сигнал и развернулся над Нижегородской областью, чтобы вернуться в аэропорт вылета.

Mash сообщил, что информация о полете Airbus A-321 перестала обновляться на сервисе Flightradar, сделав вывод, что «самолет исчез с радаров».

Однако источники РИА Новости в экстренных службах сообщили, что Airbus A-321 готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево. Она запланирована на 15:10.

При этом ранее источники российского агентства говорили, что самолет «взял курс на Нижний Новгород из-за технических неполадок».

Речь, по данным РИА Новости, идет о срабатывании датчика разгерметизации кабины пилотов.

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