Мнение
06.05.2024, 18:35

МНЕНИЕ | „Рыцарь, который не будет ныть“. Почему мужчины чувствуют себя угнетенными феминизмом

 
Мужчина не плачет и не боится?
Agnija Reiniece
журналист
Скульптура, иллюстративное фото
Скульптура, иллюстративное фото
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Бывает, что женщина-феминистка сразу же воспринимается как угроза для мужчин — люди боятся, что из-за феминизма мужчины потеряют власть, влияние и авторитет; он опрокинет древние традиции, религиозные верования и устоявшиеся гендерные роли. Почему возникло такое убеждение? И почему некоторые мужчины чувствуют себя настолько угнетенными феминистским движением? - задается вопросом Delfi.lv.

Дискомфорт, который ощущается

Сейчас, когда гендерные роли становятся все более равными, может показаться, что современный феминизм снова превратился в гендерное разделение, но на сей раз женщины хотят угнетать мужчин. Традиционно феминизм заключается в идее и твердой вере в то, что оба пола равны — с равными правами и возможностями, желанием узнать и понять, как неравенство влияет на женщин и мужчин. Мужчины тоже могут быть феминистами. Феминизм нельзя принижать или нивелировать, как не следует говорить "женщины лучше мужчин" или наоборот.

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