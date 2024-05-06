МНЕНИЕ | „Рыцарь, который не будет ныть“. Почему мужчины чувствуют себя угнетенными феминизмом

Дискомфорт, который ощущается

Сейчас, когда гендерные роли становятся все более равными, может показаться, что современный феминизм снова превратился в гендерное разделение, но на сей раз женщины хотят угнетать мужчин. Традиционно феминизм заключается в идее и твердой вере в то, что оба пола равны — с равными правами и возможностями, желанием узнать и понять, как неравенство влияет на женщин и мужчин. Мужчины тоже могут быть феминистами. Феминизм нельзя принижать или нивелировать, как не следует говорить "женщины лучше мужчин" или наоборот.