06.05.2024, 18:35
МНЕНИЕ | „Рыцарь, который не будет ныть“. Почему мужчины чувствуют себя угнетенными феминизмом
Мужчина не плачет и не боится?
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывает, что женщина-феминистка сразу же воспринимается как угроза для мужчин — люди боятся, что из-за феминизма мужчины потеряют власть, влияние и авторитет; он опрокинет древние традиции, религиозные верования и устоявшиеся гендерные роли. Почему возникло такое убеждение? И почему некоторые мужчины чувствуют себя настолько угнетенными феминистским движением? - задается вопросом Delfi.lv.