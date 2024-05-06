Говорил ли Михаил Ходорковский, что в случае его ареста на Красной площади оперативно высадится десант НАТО?

Цитату про десант НАТО, как правило, используют оппоненты Ходорковского. Однако первое, что бросается в глаза при изучении примеров употребления этой фразы, — отсутствие явной ссылки на источник. Никто не пишет, когда и в каких обстоятельствах была произнесена цитата, не указывается издание, в котором она появилась впервые, лишь изредка упоминается, что это было сделано во время общения с иностранными журналистами.

Дело Ходорковского вызвало полярную реакцию в России и мире. Одни считали уголовное преследование справедливым, другие акцентировали внимание на политических мотивах действовавшей власти (непосредственно перед арестом Ходорковский обвинил в коррупции ближайшее окружение президента). Иностранные и независимые российские СМИ и эксперты называют арест предпринимателя «ключевым событием, ознаменовавшим отход Путина от либеральных ценностей и образа преемника Ельцина». В 2011 году правозащитная организация Amnesty International присвоила Михаилу Ходорковскому статус узника совести.

В 2003 году один из богатейших людей России, совладелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. Два года спустя его осудили по второму из этих пунктов на семь лет лишения свободы, к которым впоследствии прибавился срок за хищения энергоресурсов. В 2013 году бывший предприниматель был помилован и досрочно освобождён указом президента РФ Владимира Путина. В разных источниках можно прочитать о том, будто Ходорковский в начале 2000-х был настолько уверен в собственной неприкосновенности, что заявил в интервью некоему иностранному журналисту: «В случае моего ареста через пару часов (в некоторых источниках "через полчаса". — Прим. ред.) на Красной площади высадится десант НАТО (в некоторых источниках "десант морской пехоты США". — Прим. ред.). Об этом можно прочитать на таких ресурсах, как « Царьград », Pravda.ru , « Политонлайн », « Журналистская правда » и « МирТесен ». Цитата широко разошлась по соцсетям — её время от времени упоминают, например, в « Живом журнале », Telegram и X .

Другая особенность — до и сразу после ареста Ходорковского эту цитату не приводило ни одно сколько-нибудь крупное и авторитетное издание. «Проверено» не нашло следов высказывания ни в Архиве российской независимой прессы (RIMA), ни в российском архиве периодической печати East View. Цитата не встречается и в базе проекта «Google Книги». При этом столь острое высказывание от лидера российского списка Forbes того времени просто не могли не заметить СМИ. Как показывает исследование «Проверено», цитата бытует в основном в соцсетях, изредка получая всплески популярности благодаря отдельным популярным публикациям. Например, в 2006 году её упомянул писатель и отрицатель Холокоста Олег Платонов, после 2013 года некоторые ссылались на статью в «Политонлайн», а в 2019 году фразу использовал в ироническом твите экс-депутат Госдумы от «Единой России» Константин Рыков.

Сам же Ходорковский в своих публикациях неоднократно косвенно давал понять, что не имеет отношения к вирусной цитате. Кроме того, вопреки её основной мысли, в 2006 году он в интервью Александру Проханову заявил, что вовсе не был шокирован фактом своего ареста, поскольку о вероятном скором попадании в тюрьму его «заранее предупреждали хорошо информированные люди».

«Проверено» связалось с политиком через его пресс-секретаря, и Ходорковский дал прямое опровержение: он никогда не говорил такой фразы. По его словам, он однажды даже попытался выяснить, откуда она пошла, но чёткого ответа не нашёл — следы вели куда-то в направлении недоброжелателей во властных структурах.

Самое старое упоминание цитаты, обнаруженное «Проверено», датировано 2005 годом и встречается в одном из комментариев в «Живом журнале», однако было явно не первым — и здесь, и в некоторых других записях того времени на фразу ссылаются как на нечто давно знакомое. У неё есть нечто общее с приписываемым американскому президенту Джимми Картеру высказыванием: «Я не могу послать морскую пехоту, чтобы освободить советских узников совести. Но я сделаю всё остальное».

Таким образом, нет никаких свидетельств того, что Ходорковский когда-либо говорил о десанте НАТО на Красной площади. Авторитетные издания разных лет обошли эту цитату стороной, а сам предполагаемый автор категорически отрицает такую атрибуцию.

Итог: Скорее всего, неправда