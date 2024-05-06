Количество финских граждан на Нарвском погранпункте выросло в 35 раз

После закрытия восточной границы все больше людей, живущих в Финляндии и имеющих родственников в России, вынуждены перестраивать свою жизнь.

В последний раз Финляндия закрыла восточную границу 15 декабря. Срок действия этой меры не определен.

Пассажирский поток был перенаправлен на Нарвский пограничный пункт в Эстонии.

За первые месяцы этого года количество финских граждан на Нарвском погранпункте увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 7 300 граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП.

В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200.

Согласно эстонской пограничной службы, число финнов, пересекающих границу, увеличилось на несколько сотен также на КПП Койдула и Лухамаа.

Рост трафика заметил и Райт Реммель, отвечающий за финские операции автобусной компании Lux Express, работающей в странах Балтии. По его словам, за начало года поездки из Таллинна в Санкт-Петербург, забронированные с финских мобильных номеров, выросли на 16 %.

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