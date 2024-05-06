Количество финских граждан на Нарвском погранпункте выросло в 35 раз(1)
За первые месяцы этого года около 7 300 финских граждан пересекли границу из Нарвы в Ивангород и обратно. Годом ранее их было около 200, пишет YLE.
После закрытия восточной границы все больше людей, живущих в Финляндии и имеющих родственников в России, вынуждены перестраивать свою жизнь.
В последний раз Финляндия закрыла восточную границу 15 декабря. Срок действия этой меры не определен.
Пассажирский поток был перенаправлен на Нарвский пограничный пункт в Эстонии.
За первые месяцы этого года количество финских граждан на Нарвском погранпункте увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 7 300 граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП.
В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200.
Согласно эстонской пограничной службы, число финнов, пересекающих границу, увеличилось на несколько сотен также на КПП Койдула и Лухамаа.
Рост трафика заметил и Райт Реммель, отвечающий за финские операции автобусной компании Lux Express, работающей в странах Балтии. По его словам, за начало года поездки из Таллинна в Санкт-Петербург, забронированные с финских мобильных номеров, выросли на 16 %.
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