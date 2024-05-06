В олимпийской сборной Эстонии пополнение: лучница Реэна Пярнат завоевала путевку в Париж

Чтобы получить путевку на Олимпиаду, Пярнат нужно было попасть в тройку призеров. Она выполнила эту задачу, победив в полуфинале турчанку Элиф Берра Гёккири со счетом 6:4. В четвертьфинале Пярнат победила Габи Шлоссер из Нидерландов со счетом 7:1.

До этого эстонская лучница победила полячку Клаудию Плазу со счетом 6:2 в 1/16 финала и датчанку Рэнди Дегн со счетом 5:5 в 1/8 финала в результате перестрелки после ничьей.

В финале Пярнат встретилась с Элизабет Страка из Австрии, которой проиграла со счетом 2:6.

На сегодняшний день 14 эстонских спортсменов смогли пробиться на летние Олимпийские игры в Париже.

Ранее Пярнат выступала на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и в 2021 году в Токио, где заняла 33-е и 17-е места соответственно.

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