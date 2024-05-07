Это не обычная история российского влияния и пропагандистских операций. На этот раз россия не превзошли сами себя.

С одной стороны, в центре этой истории — великий деятель мировой философии Иммануил Кант, родившийся 300 лет назад в апреле. Кант родился и работал на территории тогдашнего Кенигсберга. Хотя это был полностью немецкий город, при жизни Канта он был ненадолго завоеван русскими. После Второй мировой войны Кенигсберг вместе с окружающей его Восточной Пруссией был передан Советскому Союзу, а город был переименован Союзом в Калининград.