За рубежом
07.05.2024, 10:36

Иммануил Кант как новый секретный агент Кремля. В очередную операцию влияния Россия вовлекла западных политиков и военных экспертов

 
ФОТО: Mart Nigola | Delfi Meedia

Российская индустрия пропаганды узурпирует наследие философа Иммануила Канта и переворачивает теории великого мыслителя, чтобы оправдать нынешнюю войну в Украине. В ходе этого процесса на Калининградскую конференцию привезли некоторых западных политиков, кроме того, от души прошлись по странам Балтии.

Это не обычная история российского влияния и пропагандистских операций. На этот раз россияне превзошли сами себя.

С одной стороны, в центре этой истории — великий деятель мировой философии Иммануил Кант, родившийся 300 лет назад в апреле. Кант родился и работал на территории тогдашнего Кенигсберга. Хотя это был полностью немецкий город, при жизни Канта он был ненадолго завоеван русскими. После Второй мировой войны Кенигсберг вместе с окружающей его Восточной Пруссией был передан Советскому Союзу, а город был переименован Союзом в Калининград.

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