07.05.2024, 10:36
Иммануил Кант как новый секретный агент Кремля. В очередную операцию влияния Россия вовлекла западных политиков и военных экспертов
ФОТО: | Delfi Meedia
Российская индустрия пропаганды узурпирует наследие философа Иммануила Канта и переворачивает теории великого мыслителя, чтобы оправдать нынешнюю войну в Украине. В ходе этого процесса на Калининградскую конференцию привезли некоторых западных политиков, кроме того, от души прошлись по странам Балтии.
Это не обычная история российского влияния и пропагандистских операций. На этот раз россияне превзошли сами себя.